, Sie haben etwas wirklich Dringendes in einer Behörde zu erledigen, etwas, das Ihnen richtig Probleme bereiten könnte – und weil der Andrang vor dem Amt so groß ist, müssen Sie am Vorabend ab 23 Uhr in einem Schlafsack vor der Tür übernachten, bis endlich um 8.30 Uhr die Behörde öffnet. In Stuttgart, der Landeshauptstadt des reichen und stolzen Bundeslands Baden-Württemberg, ist das Realität, seit Monaten schon. Menschen stehen in langen Schlangen, schlagen sich die Nacht um die Ohren, bangen, ob sie noch drankommen. Wer erst zur Öffnungszeit kommt, hat keine Chance. Und am Ende kann es sein, dass man weggeschickt wird. Es geht um die Ausländerbehörde, es geht um Menschen und Familien, die teils seit Jahrzehnten in Deutschland leben und zum Beispiel nur etwas mit ihrem Pass regeln müssen. Meine Kollegin Caroline Holowiecki hat sie beim Warten begleitet – ihre Geschichte lesen Sie hier (sie ist als kostenlose Leseprobe freigeschaltet)