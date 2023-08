In Baden-Württemberg soll zum 1. Dezember 2023 ein „rabattiertes Deutschlandticket “ für junge Menschen eingeführt werden. Darauf haben sich das Landesverkehrsministerium, der Landkreistag und der Städtetag verständigt, teilte das Verkehrsministerium mit. Es soll dann das seit März 2023 erhältliche JugendticketBW ablösen und für 365 Euro im Jahr angeboten werden. Ein ähnliches Angebot wurde in Bayern bereits im Juli angekündigt

Newsletter-Anmeldung Unterwegs - Mobil in Ihrer Region Wöchentlicher Versand Warum kommt die Bahn zu spät? Was bringt ein Tempolimit auf der Autobahn? Und wie sieht die perfekte Innenstadt für Radfahrer und Fußgänger aus? Wir berichten über Mobilität in unserer Region – und darüber hinaus. Warum kommt die Bahn zu spät? Was bringt ein Tempolimit auf der Autobahn? Und wie sieht die perfekte Innenstadt für Radfahrer und Fußgänger aus? Wir berichten über Mobilität in unserer Region – und darüber hinaus. Bitte wählen Frau Herr Anrede * E-Mail-Adresse Vorname Nachname Ich bin einverstanden, dass mich die Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG inkl. Ihrer Tochterunternehmen kontaktiert und meine Newsletter-Nutzung auswertet. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. * Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.swp.de/privacy Jetzt kostenlos anmelden

„Das neue rabattierte Deutschlandticket für junge Menschen kombiniert den günstigen Preis unseres JugendticketBW mit dem bundesweiten Deutschlandticket! Von Dezember an fahren junge Menschen aus Baden-Württemberg preisgünstig mit dem ÖPNV in ganz Deutschland“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Er betonte: „Damit setzen wir konsequent unseren Weg fort, die Tarife im Land zu vereinfachen und jungen Menschen den Einstieg in den ÖPNV so leicht wie möglich zu machen.“