Am Freitag, den 22.09.2023 öffnet der Cannstatter Wasen zum 176. Mal seine Tore. Für 17 Tage empfängt das zweitgrößte Volksfest Deutschlands dann bis zu vier Millionen Besucher.

Mit dabei sind zahlreiche Attraktionen, der Wasenhasi, Festzelte, der Krämermarkt und die Volksfestparade. Aber wie teuer wird der Spaß? Wann geht es los und wann gehen die Lichter aus? Die wichtigsten Fakten zum Volksfest in Stuttgart.

Öffnungszeiten und Termine – Start des Cannstatter Wasen 2023

Eröffnungsfeier mit Fassanstich: Wie es die Tradition will, beginnt das Fest mit dem Fassanstich, diesmal durch Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper. Am Freitag, den 22. September, um 16 Uhr ist es so weit. Dann eröffnen auch die Fahrgeschäfte, Buden und Festzelte.

Gefolgt wird die Eröffnung vom „Traditionsmorgen“ am Samstag, der mit Kapellen, Tanz und Musik die Geschichte des Festes betont. Alle Termine des Volksfests finden Sie auf der Website des Veranstalters, unter anderem stehen die Ballonwettfahrt, der historische Volksfestumzug, der Familientag und das Musikfeuerwerk auf dem Programm.

Cannstatter Wasen 2023: Wie sind die aktuellen Öffnungszeiten?

Vom 22.09. bis zum 8.10.2023 hat der Cannstatter Wasen von Montag bis Sonntag geöffnet. Nicht nur die einzelnen Wochentage haben unterschiedliche Öffnungszeiten, drei Tage haben sogar Sonderöffnungszeiten.

Reguläre Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 12-23 Uhr

Freitag 12-24 Uhr

Samstag 11-24 Uhr

Sonntag 11-23 Uhr

Sonderöffnungszeiten

Freitag 22.09. 15-24 Uhr

15-24 Uhr Montag 02.10 . 12-24 Uhr

. 12-24 Uhr Dienstag 03.10. 11-23 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Bierpreis auf der Cannstatter Wasen 2023: Was kostet die Maß?

Zuletzt entbrannte eine Diskussion über die Bierpreise auf dem Oktoberfest . Wird die Maß Bier auf dem Cannstatter Wasen auch so teuer?

Acht Festzelte wird es auf der Wasen geben, zwischen diesen variiert auch der Bierpreis. Zwischen 13,40 und 14,20 Euro soll die Maß Bier laut dem SWR kosten. Dabei soll man im „Wasenwirt“ am günstigsten davon kommen, im „Klauss und Klauss“ dagegen den Höchstpreis zahlen. Im letzten Jahr waren die Bierpreise zwischen 12,40 Euro und 13,20 Euro angesiedelt.

Wie ist die Anreise zum Cannstatter Wasen organisiert?

Die Anreise zum Volksfest ist Besuchern sowohl mit dem PKW, als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß, beziehungsweise mit dem Fahrrad möglich. E-Bikes können direkt auf dem Gelände aufgeladen werden. Für Bus- und Bahnfahrende gibt es Haltestellen direkt am Gelände, mit der S-Bahn lässt sich der Bahnhof Bad Cannstatt erreichen. Zudem gibt es eine Sonderlinie „U11“. Da mit viel Verkehr gerechnet wird, empfehlen die Veranstalter die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Tipps für Attraktionen auf dem Volksfest in Bad Cannstatt

Welche Attraktionen sind die Highlights auf dem Cannstatter Wasen 2023? Hier eine Auswahl:

Europa-Riesenrad

Cannstatter Wellenflug-Kettenkarussel

„haunted Mansion“ Gruselhaus

„Infinity“-Riesenarm

„Transformer“

Foto mit dem „Wasenhasi“ machen

Volksfestumzug

Was gibt es beim Cannstatter Wasen 2023 zu beachten?

Kontrollen am Eingang

Die Polizei sowie der Platzordnungsdienst führen nach Informationen des Veranstalters am Eingang Zugangskontrollen durch. Sie sind aber auch Ansprechpartner für die Besucher.

Wohin mit dem Gepäck?

Da große Taschen und Rucksäcke weder praktisch für einen schnellen Zugang zum Fest, noch während dem Feiern sind, gibt es einen Container neben der Wasenwache, an dem Gepäck abgegeben werden kann.

Was muss Zuhause bleiben?

Waffen und Flaschen aus Glas oder Hartplastik dürfen nicht mit aufs Gelände. Eine genaue Auflistung findet sich auf der Website des Veranstalters

Zudem müssen Tiere (ausgenommen Blindenhunde) auf den Wasenbesuch verzichten.

Was gilt für Kinder und Jugendliche?