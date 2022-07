Am Samstagmorgen sind noch nicht so viele AfD-Mitglieder da wie erwartet: In der schmucklosen Halle der Stuttgarter Messe gibt es Lücken in den Stuhlreihen, rund 500 Parteimitglieder kommen zum Parteitag, der ursprünglich bereits vor 14 Tagen in der Carl-Benz-Arena geplant war. Bis zu 800 waren ab...