Lira, Drachme, Peseta, Franc – früher musste man sich bei jeder Reise ins Ausland frühzeitig Gedanken darüber machen, wo man am besten Geld in die Landeswährung des Urlaubsortes tauscht. Zu Hause bei der Hausbank oder Reisebank oder doch lieber vor Ort in einer Wechselstube? Die Frage nach der...