Nachdem die Zinsen für Kredite wieder auf einem höheren Niveau sind, können sich immer weniger Familien den Traum vom Hausbau verwirklichen. Doch bald könnte sich das ändern. Wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) berichtet, sollen Familien mit Kindern einen Baukredit mit einem Zinssatz von nur 1,25 Prozent beantragen können. Und das bereits ab 1. Juni 2023.

Wann Familien 1,25 Prozent Zinssatz auf den Wohnbau-Kredit bekommen

Viele Bauwillige können derzeit nur davon träumen. Für Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen wird das aber nun umgesetzt: Sie können für den Neubau eines klimafreundlichen Hauses ab Juni 2023 zinsgünstige Kredite von der Förderbank KfW bekommen. Dafür werde ein Zinssatz von 1,25 Prozent aufgerufen, sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) am Mittwoch in Berlin. Das ist deutlich günstiger als die marktüblichen Zinsen von aktuell rund 3,5 Prozent für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung.

Neue Bauförderung für Familien mit Kindern ab Juni 2023

Die neue Wohnbauförderung gilt als Nachfolger des Baukindergelds. Dass sie zum 01.06.2023 in Kraft treten soll, war schon länger klar. Allerdings waren die Konditionen bisher noch nicht bekannt. Erhalten können die Förderung Familien mit einem Kind und zu versteuerndem jährlichen Haushaltseinkommen von bis zu 60.000 Euro. Für jedes weitere Kind erhöht sich die Grenze um 10.000 Euro. Das Haus muss allerdings von der Familie selbst bewohnt werden – und auch nach strengen Klimaschutz-Kriterien gebaut werden. In großen Familien sind maximal geförderte Kredite in Höhe von 240.000 Euro möglich.