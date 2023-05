In welchen Regionen in Baden-Württemberg müssen Käuferinnen und Käufer von Wohnimmobilien am meisten Geld hinlegen? Und wo im Südwesten sind noch Schnäppchen möglich? Wer den Traum vom Eigenheim trotz des rasanten Preisanstiegs der vergangenen Jahre noch nicht aufgegeben hat, findet in einer ...