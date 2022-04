Seit Jahrzehnten staunen europäische Besucher in den USA über die außerordentlich niedrigen Benzinpreise. So kostete eine Gallone (3,79 Liter) Normalbenzin unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie 2,33 Dollar, was etwa 0,55 Euro pro Liter entspricht. Der Hauptgrund liegt in den Steuersätzen. Di...