Sattgrün, kräftig, kerngesund. An den Pflanzen hängen die Tomaten dicht an dicht. Für den Verkauf sind diese Exemplare aber nicht bestimmt, sondern zur Schulung des Geschmacks beim Tomatentag für junge Besucher. Idealismus schwingt bei solchen Aktionen immer mit. Doch in erster Linie hat sich d...