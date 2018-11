Energie Einstieg in den Ausstieg

Einstieg in den Ausstieg

Berlin / Jan Siegel

Der Endspurt zur Planung des Kohleausstiegs hat begonnen. Heikelste Punkte dabei sind ein Datum für das Ende der Kohleverstromung in Deutschland und – schon davor – der Beginn des Braunkohleausstiegs mit der Abschaltung der ersten Kraftwerke. Spekuliert wird, dass dieser Einstieg in den Ausstieg im Jahr 2022 im Rheinischen Revier beginnen könnte. Die Hardliner aus den Umweltverbänden fordern die ersten Abschaltungen 2020.

Unabhängig davon bedeuten politisch motivierte Abschaltungen, dass die Kraftwerkbetreiber entschädigt werden müssen, schließlich verfügen sie über genehmigte Betriebspläne. Nach dem Willen der Kohlekommission sollen dafür alle Steuerzahler aufkommen.

Die Stilllegung von Kraftwerken ist nicht profan und ein extrem komplexer Prozess für die betroffenen Regionen. Dabei geht es nicht allein um den Verlust von Arbeitsplätzen. Die Kraftwerke und die Tagebaue selbst sind in den zurückliegenden sechs Jahrzehnten zum festen Bestandteil der regionalen Infrastruktur geworden.

Am Großkraftwerk Jänschwalde (Spree-Neiße) etwa hängt die Versorgung Tausender Wohnungen mit Fernwärme im Umfeld. Gleichzeitig sorgt das aufwändige Wassermanagement der umliegenden Tagebaue inzwischen für die Wasserversorgung in der Spree und hat damit Auswirkungen bis nach Berlin. Ohne die Einspeisung aufbereiteter Grubenwässer in den Fluss wäre der Wasserhaushalt im Naturschutzreservat Spreewald im Dürresommer 2018 zum Erliegen gekommen. Ein unkontrollierter Ausstieg birgt damit zahlreiche komplexe Risiken. Hinzu kommen die Netzstabilität und die Entwicklung der Strompreise.

Klar ist den Mitgliedern der Kohlekommission, dass die Abschaltung deutscher Kohlekraftwerke nicht dazu führen darf, dass danach massiv Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich eingekauft werden muss, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, weil immer noch wichtige Stromautobahnen von Norddeutschland in den Süden und geeignete Großspeicher fehlen.

Trotz aller bestehenden Differenzen in der Kommission, scheint der Einigungswille bei allen 28 Mitgliedern nach wie vor groß zu sein. Das ist am Donnerstag und Freitag deutlich geworden. Alle Seiten werden Kompromisse machen müssen.

„Große Lausitzrunde“

Die betroffenen Bundesländer wollen erreichen, dass die Kohleregionen konkrete Finanzierungszusagen für einen Kohleausstieg bekommen. Am kommenden Montag treffen sich die Ministerpräsidenten aus Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), mit den entscheidenden Akteuren und Initiativen zur „Großen Lausitzrunde“ in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen). Dann soll es vor allem um eine praktikable Arbeitsteilung für den Strukturwandel gehen. Bisher gibt es in der Lausitz viele Mitspieler und viele Ideen. Doch es fehlen die klaren Entscheidungswege. Nur wenn die Länder mit einer Stimme sprechen, haben sie die Chance, ihre Forderungen im Abschlussbericht der Kohlekommission unterzubringen. Bis zum Montagabend, 19. November, haben sie dafür jetzt noch Zeit.