Auf der Hauptversammlung bekommt der scheidende Konzernchef Dieter Zetsche nicht nur Beifall. Er muss auch viele kritische Fragen beantworten

Manipulierte Diesel-Autos, Kartellvorwürfe und und eine schlechte Entwicklung des Börsenkurses – nach 13 Jahren an der Spitze des Daimler-Konzerns hinterlässt Dieter Zetsche einige Baustellen. „Daimler kämpft an allen Fronten“, meinte ein Aktionärsvertreter auf der Hauptversammlung in Berlin. An seinem letzten Arbeitstag als Konzernchef musste sich Zetsche viele kritische Fragen gefallen lassen. Auf dem Aktionärstreffen in Berlin, das mit knapp 5000 Anteilseignern ungewöhnlich schwach besucht war, erfuhr er aber auch Lob und Beifall.

„Mit Ihrer Persönlichkeit haben Sie Daimler neues Leben eingehaucht“, lobte Ingo Speich von Deka Investment, der Investmentbank der Sparkassen. Zu seinen größten Erfolgen zähle der Ausstieg beim US-Autobauer Chrysler gleich zu Beginn, aber auch „die erfrischende Verjüngung der recht müden Marke und Designsprache“. Das wichtigste aus Sicht eines Aktionärs habe er allerdings nicht geschafft: „dem Kurs der Aktie zu neuer Höhe zu verhelfen“. Dass er sich schlechter entwickelt hat als das Börsenbarometer Dax, bemängelten auch andere Aktionärsvertreter.

Dieter Zetsche Leitartikel zum Wechsel an der Spitze von Daimler Mit dem Abschied von Dieter Zetsche als Konzernchef von Daimler wird sich einiges ändern.

Für seinen letzten offiziellen Auftritt hatte sich Zetsche eine rosa Krawatte umgebunden, ungewöhnlich für den legeren Stil, den er sich in den letzten Jahren angewöhnt hatte. „Wir haben Luft nach oben“, räumte er gleich zu Beginn selbstkritisch ein. 2018 sei ein „Jahr mit starkem Gegenwind“ gewesen von der anhaltenden Diesel-Diskussion über das neue Testverfahren für Pkw-Abgase bis zum globalen Handelsstreit. Und auch im ersten Quartal des neuen Jahres lief es nicht so gut, insbesondere beim Gewinn. „Die Daimler-Mannschaft zieht aus dem schwierigen Jahresauftakt noch mehr Motivation, mit aller Kraft auf die Jahresziele hinzuarbeiten“, versprach der scheidende Daimler-Chef.

Keine Fragen an Ola Källenius

Der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bischoff lobte den „Ausnahmemanager“ unter viel Beifall: Er sei zur Marke des Unternehmens geworden. Nach einer „Abkühlungsphase“ soll Zetsche in zwei Jahren an die Spitze des Aufsichtsrates wechseln. Das ist allerdings nicht für alle Aktionäre so klar. Ob dann jemand aus der „alten Verbrennerwelt“ das Lenkrad übernehmen solle, hält Speich nicht für ausgemacht. Zudem müsse klar sein, dass der neue Aufsichtsratschef keine rechtlichen Altlasten aus der Vergangenheit mit sich führe, forderten auch andere.

Am liebsten hätten viele Aktionäre Fragen an den neuen Konzernchef Ola Källenius gestellt. Das aber war nicht vorgesehen; er saß – ohne Krawatte – still auf der Bühne. Antworten gab es nur von Zetsche, Bischoff und Finanzchef Bobo Uebber, der ebenfalls ausscheidet. Sie erläuterten die Zukunftsstrategie, die nicht nur jede Menge Elektroautos verspricht, sondern auch mehr Nachhaltigkeit und den Wandel vom Autohersteller zum Mobilitätsanbieter.

Ein großes Programm ist schon aufgelegt, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. „Alles steht auf dem Prüfstand“, versprach Zetsche: Kosten, Investitionsvorhaben, die Wertschöpfungstiefe und die Produktpalette. Dazu soll auch die neue Konzernstruktur dienen, die von den Aktionären gebilligt wurde: Die Daimler AG wird zur Holding, unter der drei große Abteilungen rechtlich selbständig agieren: die Mercedes-Benz AG mit Pkw und Vans, die Daimler Trucks AG mit Lkw und Bussen sowie der Daimler Mobility AG, in der die Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen zusammengefasst sind. Die Mitarbeiter haben eine Jobgarantie bis 2029. Die Erwartung der Aktionäre: Die Trucks sollten möglichst rasch an die Börse geführt werden. Davon erhoffen sie sich unter anderem eine höhere Rentabilität, die weniger Gewinn abwirft als das Pkw-Geschäft. Uebber ließ die Hoffnungen platzen: Auf absehbare Zeit gebe es keine Pläne.

Die Aktionäre sollen künftig 40 Prozent des Gewinns als Dividende bekommen, versprach ihnen Uebber. Für 2018 schüttet der Konzern sogar fast die Hälfte aus, auch wenn die Dividende pro Aktie um 40 Cent auf 3,25 € gesenkt wurde, weil der Überschuss geringer ausgefallen war.

