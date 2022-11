Es gibt schlimme Schicksale in dieser harten, kalten und ungerechten Welt. Und sehr schlimme. So muss eine Porsche-Fahrerin hinnehmen, dass sie nicht mit ihrem Sportwagen an den Gardasee fahren kann, sondern mit ihrem BMW – auch wenn dieser kein Cabrio ist. Dies hat der Bundesgerichtshof nun höchstrichterlich entschieden