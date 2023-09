Schlagerstars sind im ZDF-Fernsehgarten immer wieder gern gesehene Gäste. An diesem Sonntag müssen sie jedoch draußen bleiben. Die Show von 3. September einem ganz anderen Genre. sind im ZDF-Fernsehgarten immer wieder gern gesehene Gäste. An diesem Sonntag. Die Show von Andrea Kiewel widmet sich ameinem ganz anderen Genre.

Rock statt Schlager im Fernsehgarten

„Rock im Garten“: So lautet das Motto der neuen Fernsehgarten-Ausgabe, die ab 12 Uhr live auf Sendung geht. Zuschauer dürfen sich auf namhafte Rockstars, wie Mando Diao, Ronnie Romero und Smash into Pieces freuen. Fans der Rockmusik kommen auf ihre Kosten, Schlagerfans schauen dagegen in die Röhre.

ZDF-Fernsehgarten: Bald mit Beatrice Egli, Vincent Gross und Co.

Doch Anhänger des seichten Musikgenres müssen nicht traurig sein. In den kommenden Wochen dürfen sich die Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten auf die geballte Schlager-Power freuen. Hier eine Übersicht der Mottos und Gäste im September: