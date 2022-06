Es kommt äußerst selten vor, dass sonntags im ZDF kein Fernsehgarten läuft. Und Fans der Sendung können beruhigt sein: DieDass am heutigen Sonntag kein Fernsehgarten über den Fernseher flimmert hat nur einen Grund: Das ZDF überträgt jede Menge Livesport am Sonntag. Aktuell finden „Die Finals“ in verschiedenen Sportarten in Berlin statt. Welche Entscheidungen am heutigen Sonntag fallen, verrät folgender Artikel