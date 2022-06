In Berlin finden vom 23. Juni bis 26. Juni „Die Finals 2022“ statt. In 14 Sportarten werden bis Sonntag die deutschen Meisterschaften ausgetragen. Insgesamt stehen 190 Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem werden Wettkämpfe in den Disziplinen Schwimmen, Leichtathletik und Fechten ausgetragen.

Zeitplan : Welche Sportarten stehen am 24.6.2022 auf dem Programm?

: Welche Sportarten stehen am 24.6.2022 auf dem Programm? TV-Übertragung : Werden die Finals in Berlin im Fernsehen übertragen?

: Werden die Finals in Berlin im Fernsehen übertragen? Livestream: Wo kann die Weltmeisterschaft live im Internet verfolgt werden?

Alle Infos zu den Finals 2022 in Berlin bekommt ihr hier.

Die Finals in Berlin 2022: Zeitplan, Termine & Sportarten der deutschen Meisterschaft

Die Leichtathleten um Weitsprung-Star Malaika Mihambo sehen sich selbst als „Zugpferd dieser Veranstaltung“, wie Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), sagte. Auch Turnen, Schwimmen oder Triathlon sind dabei. Zudem bekommen kleinere Randsportarten eine große Bühne, darunter 3×3 Basketball, Bogensport, Kanu-Rennsport, Speed-Kanu-Polo, Moderner Fünfkampf, Radsport Trial und Rhythmische Sportgymnastik. Erstmals Teil der Finals sind Fechten, Rudern und Trampolinturnen.

Alle Infos zum Zeitplan und Terminen im Überblick:

Zeitplan 3x3 Basketball

25. Juni, 15.20 - 15.40 Uhr: Frauen Finale

26. Juni 11.40 - 12.00 Uhr: Männer Finale

Zeitplan Bogensport

24. Juni 13.58 - 14.16 Uhr: Goldfinale Blankbogen

25. Juni 12.18 - 12.36 Uhr: Goldfinale Recurve Damen

25. Juni 12.54 - 13.12 Uhr: Goldfinale Recurve Herren

25. Juni 14.06 - 14.24 Uhr: Goldfinale Compound Damen

25. Juni 14.24 - 14.42 Uhr: Goldfinale Compound Herren

26. Juni 11.55 - 12.10 Uhr: Goldfinale Compound

26. Juni 12.35 - 12.50 Uhr: Goldfinale Recurve Erwachsene

26. Juni 13.15 - 13.30 Uhr: Goldfinale Recurve Jugend

Zeitplan Fechten

23. Juni 10.45 - 15.00 Uhr: Damenflorett Einzel; Finalkämpfe

23. Juni 11.45 - 15.15 Uhr: Herrensäbel Einzel; Finalkämpfe

24. Juni 08.00 - 11.30 Uhr: Damendegen Einzel; Finalkämpfe

24. Juni 08:30 - 12.30 Uhr: Herrenflorett Einzel; Finalkämpfe

25. Juni 09:00 - 11.30 Uhr: Team Finalkämpfe Damen

25. Juni 12.00 - 14.30 Uhr: Team Finalkämpfe Herren

26. Juni 08.30 - 11.00 Uhr: Damensäbel Einzel; Finalkämpfe

26. Juni 08.45 - 11.30 Uhr: Herrendegen Einzel; Finalkämpfe

Zeitplan für Geräteturnen

23. Juni 14:30 - 17:20 Uhr: Mehrkampf Männer

24. Juni 14:30 - 16:30 Uhr: Mehrkampf Frauen

25. Juni 11:30 - 14:00 Uhr: Einzel Frauen

25. Juni 11:30 - 14:00 Uhr: Einzel Männer

26. Juni 13:30 - 16:00 Uhr: Einzel Frauen

25. Juni 13:30 - 16:00 Uhr: Einzel Männer

Zeitplan Kanu-Rennsport

23. Juni 14:15 - 14:32 Uhr: Canadier 2er Mix

24. Juni 13:30 - 13:34 Uhr: Para-Kanu Finale

24. Juni 13:38 - 14:00 Uhr: K2 Finale

25. Juni 12:00 - 12:04 Uhr: C1 Herren Finale

25. Juni 12:08 - 12:12 Uhr: K1 Damen Finale

26. Juni 15:25 - 15:29 Uhr: C1 Damen Finale

26. Juni 15:33 - 15:37 Uhr: K1 Herren Finale

Zeitplan Leichtathletik

25. Juni 10:30 - 11:48 Uhr: Hammerwerfen Frauen Finale

25. Juni 10:35 - 12:26 Uhr: Stabhochsprung Männer Finale

25. Juni 12:05 - 13:23 Uhr: Dreisprung Männer Finale

25. Juni 16:00 - 17:18 Uhr: Diskuswerfen Frauen Finale

25. Juni 16:05 - 17:18 Uhr: Dreisprung Frauen Finale

25. Juni 17:30 - 19:13 Uhr: Hochsprung Frauen Finale

25. Juni 18:05 - 19:28 Uhr: Speerwerfen Männer Finale

25. Juni 18:10 - 18:20 Uhr: 3000m Hürden Frauen Finale

25. Juni 18:30 - 18:31 Uhr: 100m Hürden Frauen Finale

25. Juni 18:40 - 18:41 Uhr: 110m Hürden Männer Finale

25. Juni 18:50 - 19:04 Uhr: 5000m Männer Finale

25. Juni 19:10 - 19:11 Uhr: 100m Männer Finale

26. Juni 10:00 - 11:13 Uhr: Hammerwerfen Männer Finale

26. Juni 10:30 - 12:27 Uhr: Stabhochsprung Frauen Finale

26. Juni 11:30 - 12:43 Uhr: Weitsprung Männer Finale

26. Juni 15:30 - 17:08 Uhr: Hochsprung Männer Finale

26. Juni 15:33 - 16:51 Uhr: Speerwerfen Frauen Finale

26. Juni15:45 - 15:47 Uhr: 800m Frauen Finale

26. Juni 16:00 - 16:02 Uhr 800m Männer Finale

26. Juni 16:15 - 16:20 Uhr: 1500m Männer Finale

26. Juni 16:30 - 16:35 Uhr 1500m Frauen Finale

26. Juni 16:53 - 16:54 Uhr: 400m Männer Finale

26. Juni 17:00 - 17:01 Uhr: 400m Frauen Finale

26. Juni 17:08 - 17:17 Uhr: 3000m Hürden Männer Finale

26. Juni 17:20 - 18:38 Uhr: Diskuswerfen Männer Finale

26. Juni 17:27 - 18:40 Uhr: Weitsprung Frauen Finale

26. Juni 17:35 - 17:36 Uhr: 400m Hürden Frauen Finale

26. Juni 17:45 - 17:46 Uhr: 400m Hürden Männer Finale

26. Juni 18:00 - 18:15 Uhr: 5000m Frauen Finale

26. Juni 18:23 - 18:24 Uhr: 200m Frauen Finale

26. Juni 18:45 - 18:46 Uhr: 200m Männer Finale

Zeitplan Moderner Fünfkampf

25. Juni 15:00 - 15:30 Uhr: Fechten Bonusrunde Frauen Finals

25. Juni 15:40 - 15:55 Uhr: Schwimmen Frauen Finale

25. Juni 16:45 - 17:05 Uhr: Laser-Run Frauen Finale

25. Juni 14:00 - 14:30 Uhr

Fechten Bonusrunde Männer Finale

26. Juni 14:45 - 15:00 Uhr: Schwimmen Männer Finale

26. Juni 15:45 - 16:05 Uhr: Laser-Run Männer Finale

Zeitplan Radsport-Trial

25. Juni 10:00 - 11:30 Uhr: Elite 20'' Männer

25. Juni 11:45 - 13:10 Uhr: Elite Damen

26. Juni 13:30 - 15:00 Uhr: Elite 26'' Männer

Zeitplan Rhythmische Sportgymnastik

24. Juni 8:30 - 12:20 Uhr: Einzel Mehrkampf Finale

25. Juni 15:00 - 17:30 Uhr: Einzel Gerätefinals

26. Juni 10:00 - 11:20 Uhr: Gruppe Gerätefinals

Zeitplan Rudern

25. Juni 14:05 - 14:40 Uhr: Rudern Halbfinale/Finale

26. Juni 12:10 - 12:42 Uhr: Rudern Halbfinale/Finale

Zeitplan Schwimmen

25. Juni 18:09 - 18:15 Uhr: 100m Brust Frauen/Männer Para-Finale

25. Juni 19:16 - 19:19 Uhr: 50m Freistil Frauen/Männer Para-Finale

26. Juni 18:10 - 18:18 Uhr: 100m Freistil Frauen/Männer Para-Finals

26. Juni 19:02 - 19:12 Uhr: 100m Rücken Frauen/Männer Para-Finals

Zeitplan Speed-Kanu-Polo

23. Juni 11:30 - 12:00 Uhr: Kanupolo Herren Finale

24. Juni 12:00 - 12.30 Uhr: Kanupolo Frauen Finale

Zeitplan Trampolinturnen

23. Juni 9:00 - 12:20 Uhr: Trampolin Vorkämpfe und Finale Männer

23. Juni 9:00 - 12:20 Uhr: Trampolin Vorkämpfe und Finale Frauen

Zeitplan Triathlon

23. Juni 15:00 - 16:15 Uhr: Mixed Relay

24. Juni 12:00 - 13:15 Uhr: Para-Triathlon Relay

25. Juni 11:10 - 11:20 Uhr: Zieleinlauf Elite Frauen

26. Juni 11:10 - 11:20 Uhr: Zieleinlauf Elite Männer

Die Finals 2022 live: Wo werden die Wettkämpfe im TV und Livestream übertragen?

Die Finals 2022 in Berlin werden vollumfänglich im deutschen Free-TV übertragen. ARD und ZDF machen aus den Finals wieder eine Art Mini-Olympia. Die beiden Sender produzieren und zeigen mehr als 25 Stunden live in den Hauptprogrammen und mehr als 70 Stunden Livestreams in ihren Mediatheken:

Die TV-Zeiten der Finals 2022 in Berlin

Welche Sender zeigt die Finals in Berlin an welchem Tag? Ein Überblick über die TV-Zeiten: