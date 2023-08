Zum ersten Mal in diesem Jahr macht Andrea Kiewel eine Pause: Am 6. August wird keine neue Fernsehgarten-Folge ausgestrahlt. Stattdessen zeigt das ZDF eine Alternative: Ab 12 Uhr läuft eine Best-of-Ausgabe. Das Zweite blickt auf die schönsten Momente der vergangenen Fernsehgarten-Saison zurück.

Fernsehgarten nicht live: ZDF verrät den Grund

Warum findet in dieser Woche keine Live-Show aus Mainz statt? Es hat etwas mit der Fußball-WM der Frauen zu tun. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für das derzeit laufende Turnier in Australien und Neuseeland. Ein ZDF-Sprecher verrät gegenüber der Südwest-Presse den wahren Grund, warum es in dieser Woche keinen Live-Fernsehgarten geben wird: „In der Finalrunde ergeben sich die ZDF-WM-Sendetage erst kurzfristig. Für das Achtelfinale hatte jetzt die ARD die Vorwahl, für das Viertelfinale hat Ende kommender Woche das ZDF die Vorwahl. Da also vorab nicht feststand, ob ARD oder ZDF am 6. August die WM-Achtelfinale übertragen, wurde für diesen Sendetag ein ‚Best of‘ des Fernsehgarten eingeplant.“

13. August Schlagerparty, 20. August wieder kein Fernsehgarten