Kurzerhand wurden die Gäste, so berichtet news.de, in die nahegelegene Meistermannhalle in Sicherheit gebracht, um dem nahenden Unwetter ein Schnippchen zu schlagen. Andrea Kiewel und ihre Gäste verzogen sich derweil in eine Studiokulisse, um vor Blitz, Donner und Regentropfen geschützt zu sein. Anstatt Moderatorin Kiewel und ihre Gäste live erleben zu dürfen, blieb den Zuschauerinnen und Zuschauern dem news.de-Bericht anch nur, die Sendung auf einem Großbildschirm zu verfolgen. Erst zur letzten halben Stunde der Show durfte das Publikum wieder an die frische Luft, als sich das Gewitter verzogen hatte.