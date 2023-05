In der neuen Netflix-Serie „XO, Kitty“ dreht sich alles um Kitty Song Covey, die jüngere Schwester von Lara Jean Covey, die man als die Protagonistin aus der beliebten Filmtrilogie „To All The Boys I’ve Loved Before“ kennt. Wir begleiten in der Serie Kitty, die auf der Suche nach der Liebe um die Welt reist.

Die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. der Netflix-Serie findet ihr hier.

Wann startet „XO, Kitty“ auf Netflix?

Die Serie „XO, Kitty“ wurde Mitte Mai auf Netflix veröffentlicht. Das konkrete Erscheinungsdatum ist Donnerstag, 18.05.2023.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst „XO, Kitty“?

Von „XO, Kitty“ gibt es aktuell zehn Folgen. Diese erzählen die Liebesgeschichte von Kitty in jeweils 30 Minuten.

Worum geht es in der Serie?

In „XO, Kitty“ geht es um das Liebesleben von Kitty Song Covey. Manch einem aufmerksamen Netflix-Zuschauer dürfte ihr Name bekannt vorkommen: Sie ist die kleine Schwester von Lara Jean Covey und hat mit ihren Kuppel-Aktionen in „To All The Boys I’ve Loved Before“ für die Beziehung zwischen Lara Jean und Peter gesorgt. Dementsprechend glaubt sie, in ihren Teenager-Jahren bereits alles über die Liebe gelernt zu haben. Doch als sie um die halbe Welt reist, um ihren Freund wiederzusehen, lernt sie schnell eine wichtige Lektion: Beziehungen sind sehr viel komplizierter, wenn das eigene Herz beteiligt ist.

In „XO, Kitty“ muss Kitty (Anna Cathcart) lernen, dass Beziehungen komplizierter sind, wenn man selbst die Hauptrolle spielt.

© Foto: PARK YOUNG-SOL/NETFLIX

Gibt es einen Trailer zu „XO, Kitty“?

Knapp einen Monat vor dem Erscheinungsdatum hat Netflix einen offiziellen Trailer zu „XO, Kitty“ veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck von der Serie:

Das ist die Besetzung der Netflix-Serie

Da es sich bei „XO, Kitty“ gewissermaßen um ein Spin-Off von der „To All The Boys I’ve Loved Before“-Trilogie handelt, gibt es in der Netflix-Serie ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Welche Schauspieler im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle