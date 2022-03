Am kommenden Wochenende startet WWE WrestleMania 38 im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Wie auch im letzten Jahr, gibt es an beiden Tagen zwei unterschiedliche Match-Cards. Los geht die Mega-Show nach deutscher Zeit um 2 Uhr in der Nacht von Samstag, den 2. April, auf Sonntag, den 3. April.

Natürlich ist das Highlight der WrestleMania 2022 das Match zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns. Doch ein Blick auf die Match-Card verrät: Wrestling-Fans können sich auf viele weitere spannende Duelle ihrer Superstars freuen.

Alle Infos zur den Matches auf der Match-Card für WrestleMania 2022 findet ihr hier.

WWE WrestleMania Matches 2022: Die Match-Card zu „Night 1“

In der ersten Nacht von WrestleMania 38 stehen die Frauen im Fokus. Zwischen Ronda Rousey und Charlotte Flair kommt es zum Duell um den Women`s Titel von „SmackDown“. Der Frauen-Titel von „RAW“ machen Becky Lynch und Bianca Belair untereinander aus.

Alle Matches der ersten WrestleMania-Nacht von Samstag, 3. April, auf Sonntag, 4. April, ab 2 Uhr im Überblick:

WWE SmackDown Women’s ChampionshipSingles Match

Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey

WWE RAW Women’s Championship Singles Match

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

Singles Match

Drew McIntyre vs. „Happy“ Baron Corbin

Tag Team Match

Logan Paul & The Miz vs. Rey Mysterio & Dominik Mysterio

WWE SmackDown Tag Team Championship Tag Team Match

The Usos (Jimmy & Jey Uso) vs. Shinsuke Nakamura & Rick Boogs

Tag Team Match

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Sheamus & Rich Holland (w/ Butch)

Singles Match

Seth Rollins vs. „Mystery Opponent“

WWE WrestleMania Matches 2022: Die Match-Card zu „Night 2“

In der zweiten Nacht von WrestleMania 38 kommt es laut WWE zum „größten WrestleMania-Match aller Zeiten“. Gemeint ist das Duell zwischen WWE-Champion Brock Lesnar und Universal Champion Roman Reigns.

Alle Matches der zweiten WrestleMania-Nacht von Sonntag, 4. April, auf Montag, 5. April, ab 2 Uhr im Überblick:

WWE Championship/WWE Universal Championship – Winner Takes All – Singles Match

Brock Lesnar (WWE Champion) vs. Roman Reigns (Universal Champion)

WWE RAW Tag Team Championship – 3 Way Tag Team Match

RK-Bro (Randy Orton & Riddle) vs. Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins) vs. Alpha Academy (Otis & Chad Gable)

WWE Women’s Tag Team Championship – 4 Way Tag Team Match

Carmella & Queen Zelina Vega (c) vs. Naomi & Sasha Banks vs. Liv Morgan & Rhea Ripley vs. Shayna Baszler & Natalya

Anything Goes Match

Sami Zayn vs. Johnny Knoxville

Singles Match

Austin Theory vs. Pat McAfee

Singles Match

Edge vs. AJ Styles

Singles Match

Bobby Lashley vs. Omos