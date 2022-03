Bald ist es wieder soweit: Mit WWE WrestleMania 38 steht das Highlight des Wrestling-Jahres bevor. Die Veranstaltung geht über zwei Tage und findet in Arlington (Texas) statt. Alle Blicke werden auf das als „größtes WrestleMania-Match aller Zeiten“ beworbene Match zwischen WWE-Champion Brock Lesnar und Universal Champion Roman Reigns gerichtet sein.

Termine und Uhrzeit: Wann findet WrestleMania 2022 statt?

Alle Infos zu WWE WrestleMania 2022 im Überblick.

WWE WrestleMania 2022: Termine, Datum, deutsche Uhrzeit und Austragungsort

Wie jedes Jahr findet die WrestleMania im Zeitraum von Ende März bis Mitte April statt. Da die Wrestling-Show in den USA stattfindet, müssen Fans die Zeitverschiebung beachten. Daher geht in Deutschland Teil 1 der WrestleMania in der Nacht von Samstag, den 2. April, auf Sonntag, den 3. April, erst um 2 Uhr los. Zur selben deutschen Zeit findet auch der zweite Teil der WrestleMania statt und zwar in der Nacht von Sonntag, den 3. April, auf Montag, den 4. April. Austragungsort der WrestleMania 2022 wird das AT&T Stadium in Arlington (Texas) sein.

Ein Überblick über die Termine von WrestleMania 38:

Datum: 2. und 3. April

2. und 3. April Uhrzeit: Beginn um 2 Uhr deutscher Zeit

Beginn um 2 Uhr deutscher Zeit Austragungsort: AT&T Stadium, Arlington (Texas)

WWE WrestleMania 38 im TV: Gibt es eine Übertragung im deutschen Fernsehen?

Wrestling-Fans in Deutschland stellen sich auch in diesem Jahr wieder folgende Frage: Wird die WWE WrestleMania live im deutschen Fernsehen ausgestrahlt? Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Event läuft weder im Pay-TV noch im Free-TV. Allerdings kann das Wrestling-Highlight sowohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag als auch in der Nacht von Sonntag auf Montag live im Internet verfolgt werden..

Übertragung der WrestleMania 38 auf WWE Network: Alle Infos zum Livestream

Die WrestleMania 38 wird exklusiv auf dem WWE Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst der WWE übertragen.

WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Die WWE wird die Show dann live im offiziellen WWE Network-Livestream zeigen. Zudem wird nach auf der Plattform die Show nachträglich verfügbar sein. Für die Nutzung vonmuss ein Abonnement abgeschlossen werden.

WWE Network 2022: Kosten und Probemonat

Wer sich einen Account auf WWE Network anlegen möchte, der kann das kostenfrei tun. Allerdings gibt es nicht mehr wie früher einen Probemonat. Will man also WWE-Großveranstaltungen wie die WrestleMania live verfolgen, ist ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Die Kosten für WWE Network (Stand Februar 2022) betragen 9,99 US-Dollar. Es fallen zusätzlich für die Buchung Steuern an, sodass ein Abonnement im Monat umgerechnet ca. 10,50 Euro kostet.