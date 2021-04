Spannened Matches, atemberaubende Pyrotechnik und fesselnde Storylines: All das wird den Zuschauern bei „WWE SmackDown“ 2021 Woche für Woche geboten. In der beliebten Wrestling-Show steigen die derzeit größten WWE-Superstars in den Ring: Roman Reigns, Big E, Cesaro, Bianca Belair und noch viele mehr.

Doch auf welchem Sender wird „WWE Smackdown“ in Deutschland ausgestrahlt? Wo ist das Event „Friday Night SmackDown“ im Live-Stream zu sehen? Wie sind die Sendetermine?

Alle Infos zur Übertragung von „WWE Smackdown“ erfahrt ihr hier.

„WWE Smackdown“ 2021 im TV: Sendetermine, Sendezeit, ProSieben Maxx

Die Live-Show „Friday Night SmackDown“ findet in den USA immer freitags statt. Einen Tag später ist die Show dann samstags auf ProSieben Maxx im deutschen Free-TV zu sehen. Kommentiert wird die Sendung von Manuel Thiele und Walandi Tsandi.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Episode 16: 17.04.2021, 22:15 Uhr - 00:10 Uhr auf ProSieben Maxx

Wrestling im Live-Stream: „WWE SmackDown kostenlos auf ran.de

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV, bietet ran.de einen Live-Stream der Sendung „WWE SmackDown“ an. Der nächste Stream startet am 17.04.2021 um 22:10 Uhr.

Folge verpasst? „WWE SmackDown“ 2021 kostenlos online im Stream schauen

Habt ihr eine Folge verpasst, könnt ihr euch auf der Streamingplattform Joyn die letzten vier Folgen noch einmal im Stream ansehen. Die Wiederholungen sind im Free-Bereich verfügbar und somit komplett kostenlos. Hier könnt ihr euch die letzten vier Folgen von „WWE SmackDown" im Stream ansehen.

SmackDown Live-Stream: „Friday Night SmackDown“ live auf DAZN

Für Wrestling-Fans, die nicht bis zur Free-TV Ausstrahlung am Samstag warten und die Show von Freitag auf Samstag live verfolgen wollen, zeigt DAZN immer in der Nacht von Freitag auf Samstag „WWE SmackDown“. Die Übertragung startet immer um 2:00 Uhr morgens.

Alle Infos zum DAZN-Abonnement erfahrt ihr hier:

WWE WrestleMania 37 Ergebnisse: Roman Reigns wird Universal Champion

Universal Champion ist WWE-SmackDown-Superstar Roman Reigns. Er besiegte Edge und Daniel Bryan in einem Triple-Match bei „WWE WrestleMania 37“ am 11.04.2021. Aktuellerist WWE-SmackDown-Superstar. Er besiegte Edge und Daniel Bryan in einem Triple-Match beiam 11.04.2021. Alle Ergebnisse und Gewinner von „WrestleMania 37“ findet ihr hier.

Alle Infos zum amtierenden Universal Champion Roman Reigns im Überlick: