Mit WWE Money in the Bank 2023 können sich Wrestling-Fans an diesem Wochenende auf einen echten Wrestling-Klassiker freuen. Das WWE-Highlight findet sogar in Europa statt – um genauer zu sein: in London. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren steigt somit wieder ein WWE-Großevent in der englischen Hauptstadt. Zu zuschauerfreundlicher Abendzeit hierzulandeverspricht Money in the Bank in diesem Jahr absolute Hochspannung mit vielen bekannten Gesichtern aus dem Wrestling-Universum: Seth „Freakin“ Rollins, Roman Reigns, Logan Paul und viele weitere Superstars werden den Fans in London einheizen.

Alle Infos zu WWE Money in the Bank 2023 im Überblick.

WWE Money in the Bank 2023: Termine, Uhrzeit, deutsche Zeit & Austragungsort

Das WWE-Großereignis Money in the Bank findet am Samstag, den 1. Juli 2023, statt. Austragungsort von Money in the Bank ist die O2 Arena in London. Dadurch findet das Event nach deutscher Uhrzeit zuschauerfreundlich um 19 Uhr statt. Bei WWE-Events in den Vereinigten Staaten können Wrestlingfans hierzulande nämlich aufgrund der Zeitverschiebung regelmäßig erst tief in der Nacht einschalten.

Alle Infos zu Money in the Bank 2023 im Überblick:

Datum: 1. Juli 2023

1. Juli 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Austragungsort: 02-Arena, London

Match-Card: Die Matches bei WWE Money in the Bank

Welche Matches finden bei WWE Money in the Bank 2023 statt? Die Match-Card:

Men’s Money in the Bank Ladder Match : Ricochet vs. Shinsuke Nakamura vs. Santos Escobar vs. Butch vs. LA Knight vs. Damian Priest vs. Logan Paul

: Ricochet vs. Shinsuke Nakamura vs. Santos Escobar vs. Butch vs. LA Knight vs. Damian Priest vs. Logan Paul Women’s Money in the Bank Ladder Match : Zelina Vega vs. Becky Lynch vs. Bayley vs. IYO SKY vs. Trish Stratus vs. Zoey Stark Bloodline

: Zelina Vega vs. Becky Lynch vs. Bayley vs. IYO SKY vs. Trish Stratus vs. Zoey Stark Bloodline Civil War: The Usos vs. Roman Reigns und Solo Sikoa

The Usos vs. Roman Reigns und Solo Sikoa World Heavyweight Championship Match : Seth “Freakin” Rollins (c) vs. Finn Bálor

: Seth “Freakin” Rollins (c) vs. Finn Bálor WWE Women’s Tag Team Championship Match : Ronda Rousey und Shayna Baszler (c) vs. Raquel Rodriguez und Liv Morgan

: Ronda Rousey und Shayna Baszler (c) vs. Raquel Rodriguez und Liv Morgan Singles Match : Cody Rhodes vs. Dominik Mysterio

: Cody Rhodes vs. Dominik Mysterio Intercontinental Championship: Gunther vs. Matt Riddle

Wer gewinnt den „Bloodline Civil War“ am Samstagabend?

© Foto: WWE

Money in the Bank 2023: Gibt es eine Übertragung im deutschen TV?

Wrestling-Fans in Deutschland stellen sich auch in diesem Jahr wieder folgende Frage: Wird die WWE Money in the Bank live im deutschen Fernsehen ausgestrahlt? Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Event läuft weder im Pay-TV noch im Free-TV. Allerdings kann das Wrestling-Highlight am Samstagabend live im Internet verfolgt werden.

Übertragung auf WWE Network: Alle Infos zum Livestream

Money in the Bank 2023 wird exklusiv auf dem WWE Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst der WWE übertragen.

Die WWE wird die Show dann live im offiziellen WWE Network-Livestream zeigen. Zudem wird auf der Plattform die Show nachträglich verfügbar sein. Für die Nutzung von WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden.

WWE Network 2023: Kosten und Probemonat

Wer sich einen Account auf WWE Network anlegen möchte, der kann das kostenfrei tun. Allerdings gibt es nicht mehr wie früher einen Probemonat. Will man also WWE-Großveranstaltungen wie die WrestleMania, Money in the Bank und Co. live verfolgen, ist ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Die Kosten für WWE Network betragen 9,99 US-Dollar. Es fallen zusätzlich für die Buchung Steuern an, sodass ein Abonnement im Monat umgerechnet ca. 10,50 Euro kostet.