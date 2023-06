Deutsche Fans hatten nach knapp einem Jahr Pause darauf hingefiebert: Die WWE hat für Okotober 2023 mit gleich vier Live-Events in München, Berlin, Hamburg und Köln die größte Deutschland-Tour seit Jahren angekündigt.

Auch die Teilnahme einiger namhafter Wrestler wurden für die Deutschland-Tour bereits verkündet. Der frisch gebackene World Champion Seth „Freakin“ Rollins und WrestleMania-Star Cody Rhodes werden unter anderem mit von der Partie sein. Wann genau finden die WWE-Veranstaltungen im Oktober statt? Wo gibt es Tickets und wann startet der Vorverkauf?

Alle Infos zur Deutschland-Tour 2023 der WWE findet ihr in diesem Artikel.

Termine: Wann kommt die WWE nach Deutschland?

Die WWE ist im Oktober an vier aufeinanderfolgenden Tagen in Deutschland zu Gast:

Mittwoch, 25. Oktober 2023:

München – Olympiahalle

Donnerstag, 26. Oktober 2023:

Köln – Lanxess Arena

Freitag, 27. Oktober 2023:

Hamburg – Barclays Arena

Samstag, 28. Oktober 2023:

Berlin – Mercedes-Benz Arena

Die WWE kommt 2023 für vier Shows nach Deutschland.

© Foto: WWE

Tickets & Preise – So läuft der Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf startet bereits am Mittwoch, 14. Juni um 10 Uhr – allerdings nur für Telekom-Kunden über MagentaMusik. Am Donnerstag, 15. Juni um 10 Uhr, beginnt der Pre-Sale über Ticketmaster, der für jeden zugänglich ist. Über diese Ticketing-Plattform gelangt ihr für jedes der vier Eventsn an Tickets. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist Freitag, 16. Juni um 10 Uhr.

Zu konkreten Preisen der einzelnen Tickets ist leider noch nichts bekannt.

Wer überträgt die WWE in Deutschland im TV & Stream?

Nachdem der Streamingdienst DAZN und die WWE sich nicht auf eine Verlängerung der Übertragungsrechte für Deutschland einigen konnten, gibt es hierzulande zumindest aktuell leider nur die Möglichkeit, die Live-Events über das „WWE Network“ im Stream zu verfolgen. "WWE Network" kostet monatlich 10,50 Euro.

Möglicherweise wird sich bis zu den Wrestling-Veranstaltungen im Oktober ein Streamingdienst die Übertragungsrechte noch sichern. Aktuell ist das jedoch noch nicht absehbar.

Welche WWE-Superstars kommen nach Deutschland?

Neben den beiden Headlinern Cody Rhodes und World-Champions Seth „Freakin“ Rollins stehen auf der Teilnehmerliste noch einige weitere WWE-Superstars. Da die Teilnehmerliste wie bei Events der WWE vorläufig ist, kann es noch zu Änderungen bei der Besetzung kommen.

Die Teilnehmer der vier WWE-Deutschland-Termine im Überblick: