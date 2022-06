Der World Cup of Darts 2022 findet dieses Jahr in Frankfurt statt. 32 Teams werden dort an den Start gehen, sie spielen jeweils in Zweierteams. Das Turnier ist auch als Darts-Team-WM bekannt. Das Turnier im letzten Jahr konnte das Team aus Schottland mit Superstar und Weltmeister Peter "Snakebite" Wright und John Henderson gewinnen. Auch in Frankfurt werden sie versuchen, den Titel zu verteidigen. Außerdem mit dabei sind Stars wie Gerwyn Price, Jonny Clayton, Michael Smith und James Wade.

World Cup of Darts 2022 – Spielplan

Donnerstag, 16.06.2022, ab 19:00 Uhr:

1. Runde: Dänemark - Singapur

1. Runde: Neuseeland - Schweiz

1. Runde: Irland - Kanada

1. Runde: Österreich - Finnland

1. Runde: Nordirland - Gibraltar

1. Runde: Wales - Philippinen

1. Runde: Deutschland - Spanien

1. Runde: Niederlande - Brasilien

Freitag, 17.06.2022, ab 19:00 Uhr:

1. Runde: Lettland - Ungarn

1. Runde: Polen - USA

1. Runde: Schweden - Südafrika

1. Runde: Portugal - Italien

1. Runde: Australien - Litauen

1. Runde: England - Tschechien

1. Runde: Schottland - Hongkong

1. Runde: Belgien - Japan

Samstag, 18.06.2022, ab 14:00 Uhr und 20:00 Uhr

2. Runde: England / Tschechien - Lettland / Ungarn

2. Runde: Schottland / Hongkong - Portugal / Italien

2. Runde: Belgien / Japan - Polen / USA

2. Runde: Australien / Litauen - Schweden / Südafrika

2. Runde: Wales / Philippinen - Österreich / Finnland

2. Runde: Deutschland / Spanien - Dänemark / Singapur

2. Runde: Niederlande / Brasilien - Irland / Kanada

2. Runde: Nordirland / Gibraltar - Neuseeland / Schweiz

Sonntag, 19.06.2022, ab 13:00 Uhr und 19:00 Uhr

Viertelfinale 1

Viertelfinale 2

Viertelfinale 3

Viertelfinale 4

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Finale

Der Modus beim World Cup of Darts 2022

Beim World Cup of Darts 2022 besteht ein Team aus jeweils zwei Spielern der Top 32 Nationen. In der ersten Runde wird ein Best-of 9 Legs gespielt und zudem wird hier in Doppelpartien gespielt. Ab der zweiten Runden wird dann im Single Best-of 7 Legs gespielt, hier können die Teams die Reihenfolge selber bestimmen. Dieser Modus wird bis zum Finale gleich bleiben. Im Finale wird lediglich die Höhe der Legs, die zu gewinnen sind erhöht.

World Cup of Darts 2022 – Teams und Teilnehmer

Australien (Damon Heta und Simon Whitlock)

Österreich (Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez)

Belgien (Dimitri Van den Bergh und Kim Huybrechts)

Brasilien (Diogo Portela und Artur Valle)

Kanada (Jeff Smith und Matt Campbell)

Tschechien (Adam Gawlas und Karel Sedlacek)

Dänemark (Vladimir Andersen und Andreas Toft Jörgensen)

England (Michael Smith und James Wade)

Finnland (Marko Kantele & Aki Paavilainen)

Deutschland (Gabriel Clemens und Martin Schindler)

Gibraltar mit Justin Hewitt und Craig Galliano)

Hong Kong (Lok Yin Lee und Ho Tung Ching)

Ungarn (Nándor Prés und Gergely Lakatos)

Italien (Guiseppe Di Rocco und Gabriel Rollo)

Japan (Tomoyo Goto und Toru Suzuki)

Lettland (Madars Razma und Nauris Gleglu)

Litauen (Darius Labanauskas und Mindaugas Barauskas)

Niederlande (Danny Noppert und Dirk van Duijvenbode)

Neuseeland (Ben Robb und Warren Parry)

Nordirland (Daryl Gurney und Brendan Dolan)

Philippinen (Lourence Ilagan und RJ Escaros)

Polen (Krzysztof Ratajski und Sebastian Bialecki)

Portugal (Jose de Sousa und Vítor Jerónimo)

Irland (William O'Connor und Steve Lennon)

Schottland (Peter Wright und John Henderson)

Singapur (Paul Lim und Harith Lim)

Südafrika (Devon Petersen und Stefan Vermaak)

Spanien (Jose Justicia und Tony Martinez)

Schweden (Daniel Larsson und Johan Engstrom)

Schweiz (Stefan Bellmont und Thomas Junghans)

USA (Danny Baggish und Jules van Dongen)

Wales (Gerwyn Price und Jonny Clayton)

Gabriel Clemens (Bild) und Martin Schindler bilden das Team Deutschland beim World Cup of Darts 2022.

© Foto: Kieran Cleeves/dpa

World Cup of Darts 2022 – Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

Eine Übertragung im TV des World Cup of Darts wird es nicht geben. Jedoch können die Fans alle Sessions im Live-Stream auf der Plattform „DAZN“ live und in voller Länge verfolgen. Der Streamingdienst „DAZN“ hat die exklusiven Rechte an der Übertragung des World Cup of Darts 2022. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Wolrd Cup of Darts 2022 im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : –

: – Live-Stream: DAZN

