Am Samstag, 16.04.2022, läuft eine neue Folge der Krimi-Reihe „Wilsberg“ im ZDF. In der fünften Folge von Staffel 8 mit dem Titel „Ungebetene Gäste“ endet ein privates Treffen für Wilsberg und seinen Freund Ekki in einem reinen Chaos und dem Versuch, Dr. Tessa Tilker vor der Rache eines ehemaligen Straftäters zu bewahren.

Wann läuft der Krimi im TV?

Ist Folge 5 in der ZDF-Mediathek verfügbar?

in der verfügbar? Worum geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Sendetermine, Stream, Handlung und Besetzung des neuen Krimis findet ihr hier im Überblick.

„Wilsberg – Ungebetene Gäste“: ZDF-Sendetermin

Die fünfte Folge von Staffel 8 der Krimi-Reihe „Wilsberg“ läuft am Samstag, 16.04.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird der Krimi später nicht. „Ungebetene Gäste“ hat eine Spieldauer von 90 Minuten.

„Wilsberg – Ungebetene Gäste“: ZDF-Mediathek

Wer den Krimi im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: Die fünfte Folge ist bereits seit Samstag, 09.04.2022, in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr „Wilsberg – Ungebetene Gäste“ auch nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

„Wilsberg – Ungebetene Gäste“: Handlung am 16.04.2022

Wilsberg und Ekki werden von der Juristin Dr. Tessa Tilker zu einem Mittagessen eingeladen. Nachdem plötzlich ein ehemaliger Straftäter erscheint, der sich an Dr. Tilker rechen möchte, muss diese sich verstecken. Wilsberg und Ekki machen es sich zur Aufgabe, den unerwünschten Gast loszuwerden.

Als dann auch noch Kommissar Drechshage und seine Kollegin aus Bielefeld auftauchen, scheint das Chaos perfekt. Kommissar Overbeck von der Münsteraner Polizei mischt sich auch noch in das Geschehen ein und gemeinsam versuchen sie, den Straftätern auf die Schliche zukommen.

Die Anwältin Tessa Tilker (Patricia Meeden) will Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Ekki (Oliver Korittke) auf ein Mittagessen in einem Schloss einladen. Sie glauben fälschlicherweise, sie seien die einzigen Gäste.

© Foto: © ZDF/Thomas Kost

„Wilsberg – Ungebetene Gäste“: Darsteller am 16.04.2022

In der fünften Folge der Krimi-Reihe stehen Hauptdarsteller Leonard Lansink als Privatdetektiv Wilsberg einige Schauspieler an der Seite.

Die Darsteller und ihre Rollen im Überblick:

Leonard Lansink als Georg Wilsberg

als Georg Wilsberg Oliver Korittke als Ekki Talkötter

als Ekki Talkötter Patricia Meeden als Dr. Tessa Tilker

als Dr. Tessa Tilker Rita Rusek als Kommissarin Springer

als Kommissarin Springer Roland Jankowsky als Overbeck

als Overbeck Stefan Haschke als Harald Drechshage

als Harald Drechshage Mai Doung Kieu als Nguyen Thuong Nhi

als Nguyen Thuong Nhi Michael Pink als Sven Degen

als Sven Degen Maria Wördemann als Emily

als Emily Nikolaus Benda als Marius Stoll

und andere