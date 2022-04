Die fünfte Folge der Krimi-Serie „Der Alte“ läuft als Serien-Special an Karfreitag, 15.04.2022, im ZDF. In der neuen Folge „Tod am Kliff“ geht es um einen Mordfall an der Ostsee. In den Hauptrollen sind unter anderem Jan-Gregor Kremp, Stephanie Stumph und Nils Bruno Schmidt zu sehen.

Wann ist „Der Alte – Tod am Kliff“ im TV zu sehen?

im TV zu sehen? Gibt es den Film als Stream ?

? Wovon handelt das Serien-Special?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos zur Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Mediathek findet ihr hier im Überblick.

„Der Alte – Tod am Kliff“: ZDF-Sendetermin

Das 90-minütige Serien-Special von „Der Alte“ läuft an Karfreitag, 15.04.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die Folge im Anschluss nicht.

„Der Alte – Tod am Kliff“: ZDF-Mediathek

Wer die Folge verpasst oder gar vorab sehen möchte, hat Glück: Bereits seit dem 08.04.2022 ist „Tod am Kliff“ als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Der Alte – Tod am Kliff“: Handlung am 15.04.2022

Richard Voss reist für seinen neuen Fall an die Ostsee. Der Mord an einem Umweltaktivisten, der zunächst auf einen Unfall deuten lässt, stellt den Hauptkommissar und seinen Kollegen Arne Heinritz vor ein Rätsel.

Der Ermordete war Mitglied einer Umweltorganisation und wollte den Bau eines Windkraft-Großprojektes verhindern. Das Ermittlerduo findet schnell zahlreiche Motive für die Tat und auch die Freundin des Verstorbenen steht unter dem Verdacht, den Ermittlern etwas zu verheimlichen.

Nachdem dann auch noch Paula Voss, die Tochter des Hauptkommissars, unerwartet auftaucht, wendet sich das Blatt und es geht plötzlich um Leben und Tod für das Ermittlerteam.

Als Umweltjournalistin interessiert sich Paula Voss (Antonia Breidenbach, l.) sehr für den Fall, an dem ihr Vater Richard (Jan-Gregor Kremp, r.) und Dr. Franziska Sommerfeld (Christina Rainer, M.) gerade arbeiten.

© Foto: ZDF/Nils Kinder

„Der Alte – Tod am Kliff“: Besetzung am 15.04.2022

In „Der Alte – Tod am Kliff“ stehen neben Jan-Gregor Kremp viele weitere bekannte Gesichter vor der Kamera.

Die Rollen und Darsteller im Überblick:

Hauptkommissar Richard Voss – Jan-Gregor Kremp

Annabell Lorenz – Stephanie Stumph

Tom Kupfer – Ludwig Blochberger

Dr. Franziska Sommerfeld – Christina Rainer

Julia Lulu Zhao – Yun Huang

Alina Friedrich – Runa Schymanski

Prof. Joachim Friedrich – Thomas Heinze

Arne Heinritz – Niels Bruno Schmidt

Paula Voss – Antonia Breidenbach

Torben Asmus – Karl Schaper

Sonja Friedrich – Annika Kuhl

Steffen Kurzner – Marlon Boess

Urs Siepmann – Philipp Rosenthal

Sophia Gerke – Mariam Hage

Thies Valk – Ben Bela Böhm

„Der Alte – Tod am Kliff“: Drehorte

Die Dreharbeiten zum Serien-Special fanden im Herbst 2021 statt. Die Drehorte waren München, Rügen und Stralsund. Gedreht wurde unter anderem am Stralsunder Hafen sowie im Museumsfoyer, in der Ausstellung „1:1 Riesen der Meere“ und vor der Kulisse des Aquariums „Offener Atlantik“ im Ozeaneum.