Am Samstag, 6. November 2021, sendet das ZDF um 20:15 Uhr zum 40-jährigen Jubiläum eine Ausgabe von „Wetten, dass..?“

sendet das um 20:15 Uhr zum 40-jährigen Jubiläum eine Ausgabe von Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker moderieren die Show wieder gemeinsam.

und moderieren die Show wieder gemeinsam. Alles rund um die Sendung, TV-Ausstrahlung und Tickets zur Live-Show.

„Wetten, dass..?“ live aus Nürnberg mit Thomas Gottschalk

Wenn an einem Samstagabend die Eurovisionsfanfare erklang, bedeutete das lange: Jetzt geht’s los mit der Sendung „Wetten, dass..?“. Nachdem die Show 2014 eingestellt worden ist, kehrt sie am Samstag, 6. November 2021, wieder zurück in deutsche, österreichische und schweizerische Wohnzimmer. Denn zum 40-jährigen Jubiläum (Erstausstrahlung 1981) gibt es ein einmaliges Comeback.

Thomas Gottschalk moderiert die Jubiläumsshow wieder live aus Nürnberg um 20:15 Uhr im ZDF. Auch über die ZDF-Mediathek können Zuschauerinnen und Zuschauer der Show folgen.

„Wetten, dass..?“: So wird das Revival am 06.11.2021

Bei der geplanten einmaligen Live-Show sollen „skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und Superstars“ zusammenkommen, heißt es in einer Mitteilung des ZDF. Neben Moderator Thomas Gottschalk ist demnach auch Michelle Hunziker wieder mit von der Partie. Den Blick zurückwerfen wollen die Macherinnen und Macher der Show nicht: „Es wird ein ‚Wetten, dass..?’, wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat. Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars“, sagt ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann. Und auch am Ende dieser Jubiläumsshow stellt sich die bekannte Frage: „Wer wird Wettkönig?“

„Wetten, dass..?“: Tickets für die Live-Show in Nürnberg