Fans mussten ein ganzes Jahr auf eine neue Ausgabe warten, jetzt ist es soweit: Das ZDF zeigt am Samstag, 19.11.2022, eine neue Episode „Wetten, dass..?“. Der Moderator begrüßt dann live aus Friedrichshafen wieder zahlreiche prominente Gäste und Wettkandidaten. Außerdem feiert er dann einige besondere Highlights: Von Karriererückblicken über Weltpremieren bis hin zu spektakulären Live-Performances ist alles dabei.

Ist die Show in der ZDF-Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Gäste ?

? Gibt es noch Tickets?

Alle Infos zur großen Live-Show im November findet ihr hier im Überblick.

„Wetten, dass..?“: ZDF-Sendetermine und Sendezeit

Die Kultshow „Wetten, dass..?“ lief von 1981 bis 2014 knapp 34 Jahre im ZDF. Dann wurde sie für einige Jahre eingestellt, kehrte im Jahr 2021 jedoch zurück ins TV. Und auch 2022 zeigt das ZDF eine neue Ausgabe. Thomas Gottschalk begrüßt seine Gäste am Samstag, 19.11.2022, wieder zu zahlreichen Wetten, dieses Mal live aus Friedrichshafen. Die Episode läuft zur Primetime um 20:15 Uhr und wird im Anschluss nicht wiederholt.

„Wetten, dass..?“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Wer zur Ausstrahlung keinen Fernseher parat oder die Episode verpasst hat, hat Glück, denn die Show kann auch im Nachhinein noch in der ZDF-Mediathek als Wiederholung gestreamt werden. Dort ist „Wetten, dass..?“ nach der Ausstrahlung im TV abrufbar.

Außerdem kann die Show auf zdf.de im Stream angesehen werden.

„Wetten, dass..?“: Das sind die Gäste im November 2022

Thomas Gottschalk hat es sich erneut nicht nehmen lassen zahlreiche namhafte Künstler für seine Wetten einzuladen. Von Musiklegenden über Comedians bis hin zu internationalen Gästen ist alles dabei.

Das sind die Gäste am 19.11.2022:

Robbie Williams

Herbert Grönemeyer

Tate McRae

„MOULIN ROUGE! – Das Musical“

John Malkovich

Michael Bully Herbig

Christoph Maria Herbst

Veronica Ferres

Lilly Krug

Alexander Zverev

Alexandra Popp

Giulia Gwinn

Lisa und Lena

„Wetten, dass..?“: Das ist das Programm im November 2022

An diesem Samstagabend dürfen sich die ZDF-Zuschauer wieder auf ein buntes Programm freuen. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Stars treten wieder zahlreiche Wettkandidaten in spannenden Wetten um den Titel des Wettkönigs gegeneinander an. Megastar Robbie Williams blickt auf 25 Jahre Solokarriere zurück und präsentiert seinen aktuellen Song „Lost“. Deutschlands Musiklegende Herbert Grönemeyer feiert Weltpremiere mit einem bisher noch unveröffentlichten Song. Als eine der ganz großen Newcomerinnen dieser Zeit wird die kanadische Sängerin Tate McRae für erhöhten Puls bei den Teenies sorgen. Außerdem gastiert der umjubelte Broadway-Erfolg „MOULIN ROUGE! – Das Musical“ mit einer spektakulären Live-Performance erstmalig im deutschen TV.

Bei der rasanten Außenwette begeben sich Max Baier und Max Mager auf eine wilde Fahrt, bei der sie im richtigen Moment zugreifen müssen. Im Saal setzt Wettkandidat Holger Siebnich alles aufs Spiel und muss ganz genau hinhören. Außerdem will Felix Kaiser mit seiner Fahrrad-Wette an die Spitze springen – wenn sein Team aus Hochstaplern perfekt funktioniert.

Für Sandra Hasenauer und ihren Bagger dreht sich alles um die richtige Balance: Mit rohen Eiern im Spiel braucht es Geschick und gute Nerven. Des Weiteren begibt Marten Reiß sich auf eine beeindruckende Suche: Nur wenn er dabei alles im richtigen Blick behält, kann er seine Wette gegen die Zeit gewinnen. Bei der Kinderwette geht es um kleinste Unterschiede und ein gutes Namensgedächtnis – die Schwestern Luise und Mira stellen sich die Frage: Wer ist wer?

„Wetten, dass..?“: Tickets für Friedrichshafen sind ausverkauft

Friedrichshafen ansehen möchte, hat leider Pech: Laut dem Tickets für die Show restlos ausverkauft. Vom 04. – 07. Oktober 2022 konnte man sich für ein Auslosungsverfahren anmelden. Die Gewinner der Tickets wurden anschließend ausgelost und per Mail benachrichtigt. Wer sich die Show live inansehen möchte, hat leider Pech: Laut dem Ticketservice des ZDF sind diefür die Show. Vom 04. – 07. Oktober 2022 konnte man sich für einanmelden. Die Gewinner der Tickets wurden anschließend ausgelost und per Mail benachrichtigt.

Das ist Moderator Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren in Deutschland, der im Jahr 1987 vor allem durch die Moderation der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ einem breiterem Publikum bekannt geworden ist. Er war jedoch bereits einige Jahre zuvor als Radiomoderator und Schauspieler tätig. Mittlerweile ist er aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Ausführliche Infos zu Thomas Gottschalk findet ihr in seinem Porträt: