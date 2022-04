Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League treffen am heutigen Donnerstrag, 28.4.2022, West Ham United und Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Hessen wollen sich am Abend eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt verschaffen. Das Ziel der Eintracht ist klar, sie wollen das erste deutsche Team in einem Europa-League-Finale werden. Nach dem sensaionellen Sieg in Barcelona im Viertelfinale sind die Hessen mit viel Selbstvertrauen ausgestattet. Premier-League-Vertreter West Ham United setzte sich im Viertelfinale gegen Olympique Lyon durch.

Live im TV : Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen? Übertragung: Wo wird West Ham United gegen Eintracht Frankfurt als Live - Stream übertragen?

Wo wird West Ham United gegen Eintracht Frankfurt als - übertragen? Gibt es einen kostenlosen Stream?

Die Infos zur Partie West Ham United vs. Eintracht Frankfurt

Europa League Übertragung – West Ham vs. Eintracht Frankfurt – Anstoß, Uhrzeit, Zuschauer

Das Halbfinal-Hinspiel der Europa League zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt findet am Donnerstag, den 28.04.2022, statt. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr im Olympiastadion in London. Das Stadion bietet Platz für 80.000 Zuschauer. Eine Fanparty wie im Camp Nou in Barcelona wird es leider nicht geben, da den Eintracht-Fans im Londoner Olympiastadion maximal 3.000 Tickets zur Verfügung gestellt werden. In allen anderen Bereichen des Stadions erhalten die Anhänger der Eintracht kein Zutritt.

lle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : West Ham United, Eintracht Frankfurt

: West Ham United, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : UEFA Europa League 2021/22, Halbfinale, Hinspiel

: UEFA Europa League 2021/22, Halbfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 28.04.2022, 21:00 Uhr

: 28.04.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Olympiastadion, London

3.000 Eintracht-Anhänger werden ihr Team im Londoner Olympiastadion untertützen.

West Ham United gegen Frankfurt live – Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Free-TV übertragen? Hier gibt es gute Nachrichten für alle Fans. Der Sender RTL überträgt das Halbfinal-Hinspiel live im frei empfangbaren TV. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderatorin Wird die Partie zwischen West Han United und Eintracht Frankfurt live imübertragen? Hier gibt es gute Nachrichten für alle Fans. Der Sender RTL überträgt das Halbfinal-Hinspiel live im frei empfangbaren TV. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den. Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle werden sie durch die Übertragung begleiten. Die Kommentatoren der Partie werden Marco Hagemann und Steffen Freund sein.

West Ham United – Eintracht Frankfurt live im Stream sehen

Einen kostenlosen Live-Stream für das Hlabfinale in der Europa League West Ham United vs. Eintracht Frankfurt wird es nicht geben. RTL+ zeigt dieses Spiel im Stream für Abonnenten live und in voller Länge.

Alle Infos zur Übertragung West Ham United vs. Eintracht Frankfurt am 28.04.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV :

: Livestream: RTL+

Übertragung der Europa League auf RTL, RTL+, DAZN und Co.

Die UEFA Europa League wird in der Saison 2021/22 auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Das bedeutet, dass sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert hat – und zwar für ganze drei Jahre. Zudem wird die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.