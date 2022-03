Spitzenspiel in der 2. Bundesliga. Werder Bremen, St. Pauli und der SV Darmstadt 98 bilden aktuell die Tabellenspitze der Zweiten Liga. Sowohl Darmstadt als auch Werder hatten am vergangenen Spieltag Punkte liegengelassen und wollen jetzt mit einem Sieg am Samstag, 19.3.2022, den Abstand zu den Verfolgern in der Tabelle zumindest halten.

Übertragung im Free-TV : Läuft Werder Bremen vs. Darmstadt im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft Werder Bremen vs. Darmstadt im frei empfangbaren Fernsehen? Sky, DAZN und Co. : Wo wird Bremen gegen Darmstadt live im Stream übertragen?

: Wo wird Bremen gegen Darmstadt übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

So seht ihr das Spiel der 2. Bundesliga im TV:

Werder Bremen vs. SV Darmstadt in der 2. Bundesliga: Anpfiff, Uhrzeit, Stadion

Das Spiel von Werder Bremen gegen Darmstadt findet am Samstag, den 19.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:30 Uhr im Weserstadion in Bremen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Werder Bremen, SV Darmstadt 98

: Werder Bremen, SV Darmstadt 98 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 27. Spieltag

: 2. Bundesliga, 27. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.03.2022, 20:30 Uhr

: 19.03.2022, 20:30 Uhr Stadion/Spielort: Wohninvest Weserstadion Bremen

Bremen vs. Darmstadt am 19.03.2022: Die 2. Bundesliga live auf Sky

Die Partien in der 2 Bundesliga könnt ihr live und exklusiv bei Sky sehen. Über den Streaming-Kanal Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der zweiten Bundesliga auch online im Livestream geschaut werden. Eine Übertragung des Spiels Werder Bremen gegen Darmstadt 98 im Free-TV gibt es nicht.