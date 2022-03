Am Samstag, 19.3.2022, treffen in der 2. Bundesliga zwei Traditionsvereine aufeinander. Die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV ist das Duell zweier kriselnder Klubs. Der HSV kämpft sei Jahren um den Wiederaufstieg in die 1. Liga und liegt aktuell mit einigen Punkten Abstand im Mittelfeld der Tabelle. Die Düsseldorfer wiederum finden sich nur knapp über den Abstiegsrängen wieder und können sich alles andere als sicher fühlen.

Übertragung im Free-TV : Läuft Düsseldorf vs. HSV im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft Düsseldorf vs. HSV im frei empfangbaren Fernsehen? Sky, DAZN und Co. : Wo wird Düsseldorf gegen Hamburg live im Stream übertragen?

: Wo wird Düsseldorf gegen Hamburg übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

So seht ihr das Spiel der 2. Bundesliga im TV

Düsseldorf vs. HSV in der 2. Bundesliga: Anpfiff, Uhrzeit, Stadion

Das Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen den HSV findet am Samstag, den 19.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV

: Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV Wettbewerb : 2. Bundesliga, 27. Spieltag

: 2. Bundesliga, 27. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.03.2022, 13:30 Uhr

: 19.03.2022, 13:30 Uhr Stadion/Spielort: Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf

Düsseldorf vs. HSV am 19.03.2022: Die 2. Bundesliga live auf Sky

Die Partien in der 2 Bundesliga könnt ihr live und exklusiv bei Sky sehen. Über den Streaming-Kanal Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der zweiten Bundesliga auch online im Livestream geschaut werden. Eine Übertragung des Spiels Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV im Free-TV gibt es nicht.