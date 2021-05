Am Donnerstag, 03.06.2021, feiert RTL die 1500. Sendung von „Wer wird Millionär“ – Deutschlands erfolgreichster Quizshow. An Fronleichnam wird das Jubiläum um 20.15 Uhr mit einer großen Überraschungsshow für Günther Jauch ausgestrahlt.

Der Moderator weiß weder wir die Show ablaufen wird, noch wer die Kandidaten sein werden, die mit einer besonderen WWM-Variante um die Millionen spielen. Auch Rückblicke in die Geschichte von „Wer wird Millionär“ wird es für Jauch und die Zuschauer als Erinnerung geben.

Überraschungsshow: Die „Wer wird Millionär“-Jubiläumsfolge am 3. Juni 2021

An Fronleichnam, dem Feiertag am 3. Juni 2021, erwartet Günther Jauch eine Überraschungsshow zur 1500. Folge „Wer wird Millionär". Der Moderator weiß dabei nicht, was ihn erwartet. Auch die Zuschauer wissen vorweg noch nichts – der Sender RTL hält sich bedeckt. Weder die Kandidaten sind bislang bekanntgegeben, noch die Spielvariante. Eins ist klar: Es wird Rückblicke in die Geschichte der Quiz-Show geben. „Man muss auf alles gefasst sein oder sogar damit rechnen, dass einem die peinlichsten Szenen aus 22 Jahren WWM noch einmal vorgeführt werden", sagte Jauch RTL.

„Wer wird Millionär“: Erstausstrahlung am 3. September 1999

Die Erstausstrahlung des RTL-Formats „Wer wird Millionär“ war vor mehr als 20 Jahren – am 3. September 1999. Seitdem können Zuschauer jeden Montag um 20.15 Uhr dabei zusehen, wie die Kandidaten versuchen, die 1 Million Euro zu gewinnen, indem sie 15 Fragen richtig beantworten. Drei bis vier Joker haben sie dabei zur Verfügung.

Die Show hatte bereits diverse Spezial-Formate: das Prominenten-Special, Zocker-Special, viele Jubiläumssendungen, Rateteams, Überraschungsspecials und verschiedene Mottosendungen.

„Wer wird Millionär“-Gewinner: Das sind die Millionäre

Bis Mitte 2021 durfte Moderator Günther Jauch 16 Millionäre beglückwünschen, davon zehn in normalen Sendungen, drei in Prominenten-Specials, einen im 15-Jahre-Special, einen im Jackpot-Special und einen im Jubiläumsspecial 2019.

Die ersten beiden Gewinner erhielten die Millionen noch in D-Mark. Zuletzt hat am 24.03.2020 als zehnter Gewinner in einer regulären Sendung Ronald Tenholte den Hauptgewinn geholt.

Alle Gewinner im Überblick:

Prof. Eckhard Freise gewinnt am 2. Dezember 2000 die Million (in DM)

Marlene Grabherr gewinnt am 20. Mai 2001 die Million (in DM)

Gerhard Krammer gewann am 18. Oktober 2002 zum ersten Mal die Million in Euro

Dr. Maria Wienströer holt am 29. März 2004 die Million

Stefan Lang ist am 9. Oktober 2006 der fünfte Millionär

Timur Hahn gewinnt am 8. Januar 2007

Oliver Pocher wird am 30. Mai 2008 der erste Promi-Millionär

Thomas Gottschalk gewinnt auch 2008 1 Million Euro für den guten Zweck

Ralf Schnoor holt die Million am 26.11.2010

Barbara Schöneberger knackt den Pott beim Promi-Special 2011

Sebastian Langrock knackt am 11.03.2013 die Million

Thorsten Fischer gewinnt am 17. Oktober 2014 eine Million Euro

Nadja Sidikjar holt sich am 13. November 2015 im Jackpot-Special 1.538.450 Euro

Jan Stroh knackt den Pott am 2. September 2019 bei der Jubiläumsshow zu 20 Jahren „Wer wird Millionär?“

Leon Windscheid hat am 7. Dezember 2015 die richtige Antwort auf die 1-Million-Euro-Frrage

Ronald Tenholte gewinnt am 24. März 2020 die Million

Günther Jauch im Porträt: Alter, Vermögen, Kinder, Frau und Co.

Seit mehr als 20 Jahren moderiert Günther Jauch die beliebteste Quiz-Show in Deutschland.

Ein Steckbrief zum Moderator:

Name: Günther Johannes Jauch

Alter: 64 Jahre

Geboren: 13. Juli 1956 in Münster

Wohnort: Potsdam

Frau: Dorothea Sihler

Kinder: Mascha Jauch, Kristin Jauch, Svenja Jauch, Katja Jauch

Vermögen: pro Folge „Wer wird Millionär“ verdient Jauch laut Angaben des Vermögen-Magazins 125.000 Euro. Sein Vermögen wird insgesamt auf 55 Millionen Euro geschätzt

Sonstige Shows: „Menschen, Bilder, Emotionen“, „5 gegen Jauch“, „Denn sie wissen nicht, was passiert“, „Bin ich schlauer als...?“

Günther Jauch erkrankt im April an Corona

Bis 2021 verpasste Günther Jauch krankheitsbedingt keine Sendung. Weil er sich im April aber mit dem Coronavirus infiziert hatte, musste Jauch drei Sendungen ausfallen lassen. Der Deutschen Presse-Agentur sagt der Moderator im Nachgang: „Für mich war die Auszeit schon sehr ungewohnt.“ Im April wurde die Infektion mit Covid-19 bekanntgegeben, seit Anfang Mai ist der Quiz-Master wieder zurück im TV. Er hat sich vollständig von der Krankheit erholt.