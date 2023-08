„Wer wird Millionär?“ nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. RTL beschert die Quiz-Sendung mit Doch wie fing alles an? Seit 24 Jahren istnicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. RTL beschert die Quiz-Sendung mit Günther Jauch regelmäßig starke Quoten.

1999: SO erklärte Günther Jauch den Zuschauern „Wer wird Millionär?“

Am 3. September 1999 ging „Wer wird Millionär?“ zum ersten Mal auf Sendung. Günther Jauch, damals noch ohne Brille, brachte den Zuschauern und den Gästen die Regeln der neuen Show näher. Genau wie heute wurde der Quizkandidat mithilfe einer Auswahlfrage ermittelt. Jauch erklärte damals: „Sie müssen vier Begriffe in die richtige Reihenfolge bringen und das dazu möglichst schnell. Und dafür haben alle zehn Gäste einen Computer vor sich. Mit den Knöpfen A, B, C und D.“

Erste Auswahlfrage bei „Wer wird Millionär“

Die allererste Auswahlfrage in der Geschichte der Show war: „Ordnen Sie folgende Früchte nach ihrer Größe und fangen Sie mit der kleinsten an!“ Die Antwortmöglichkeiten: Wassermelone, Aprikose, Himbeere und Mango. Tanja Ortmann aus Aachen konnte diese Aufgabe lösen – und das in sage und schreibe 4,85 Sekunden. Völlig begeistert empfing sie Günther Jauch in der Mitte des Studios: „Sie sind meine erste Kandidatin.“

Erste Kandidatin gewann 8.000 DM

Für Tanja Ortmann ging es im Anschluss auf den Ratestuhl, der 1999 noch nicht berühmt-berüchtigt war. Die sichtlich nervöse Kandidatin räusperte sich kurz, trank einen Schluck Wasser – und kurz danach begann ihr „Wer wird Millionär?“-Abenteuer mit der 100 DM-Frage. „Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem ...?“ Die Antwortmöglichkeiten: A: Sofa, B: Klo, C: Grill oder D: Dach. Die korrekte Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „D: Dach!“ Tanja Ortmanns erster Einsatz bei „Wer wird Millionär?“ war durchaus erfolgreich: Am Ende nahm sie 8.000 DM mit nach Hause.