Demnächst startet wieder die Quizshow mit Joko Winterscheidt auf ProSieben: Am Dienstag, 13.07.2021, beginnt Staffel 2 von „Wer stiehlt mir die Show?“. In dem Format sucht der Entertainer neue Kandidaten, die antreten, um ihm seinen Job als Quizmaster zu stehlen. Gelingt es den Teilnehmern gegen Joko zu siegen, dürfen sie die kommende Show nach ihren Wünschen leiten und moderieren. In der neuen Staffel werden Shirin David, Teddy Teclebrhan sowie Bastian Pastewka versuchen Joko die Show zu stehlen.

Alle Infos zu den Sendeterminen, Stream, Joko Winterscheidt und den Herausforderern bekommt ihr hier.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Sendetermine und Sendezeit

Der Startschuss von „Wer stiehlt mir die Show?" fällt auf den 13.07.2021. Die sechs Folgen laufen immer dienstags zur Primetime auf ProSieben.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Folge 1: 13.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 20.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 27.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 3.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 10.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 17.08.2021 um 20:15 Uhr

„Wer stiehlt mir die Show?“: Stream auf Joyn

Wie so ziemlich alle ProSieben-Shows wird auch die zweite Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ parallel zur Ausstrahlung als Stream auf Joyn verfügbar sein.

ganze Folgen nach der Ausstrahlung zur Verfügung. Dort könnt ihr auch die bisherigen Folgen kostenlos nachschauen. Auf der Homepage von ProSieben stehen ebenfallsnach der Ausstrahlung zur Verfügung. Dort könnt ihr auch die bisherigen Folgennachschauen.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Wiederholung

Wer die Show verpasst hat, kann sie auch auf ProSieben als Wiederholung nachschauen. Wann die Folgen wiederholt werden seht ihr in dieser Übersicht:

Folge 1: Freitag, 16.07.2021 um 00:45 Uhr

Folge 1: Sonntag, 18.07.2021 um 14:00 Uhr

Folge 2: Freitag, 23.07.2021 um 01:05 Uhr

Folge 2: Sonntag, 25.07.2021 um um 14:20 Uhr

Folge 3: Freitag, 30.07.2021 um 00:15 Uhr

(Wir aktualisieren die Liste fortlaufend)

WSMDS: Das Konzept der ProSieben-Show

In „Wer stiehlt mir die Show?“ fordern pro Ausgabe drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer den Gastgeber Joko Winterscheidt heraus. In neun Quiz-Kategorien versuchen Jokos Gegner zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Der Gewinner hingegen darf die nächste Ausgabe der Show als Moderator übernehmen und die Sendung nach seinem Willen umgestalten. Joko muss dann als Kandidat darum kämpfen, seine eigene Show zurückzugewinnen.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Kandidaten

Doch wer sind die Kandidaten, die Joko Winterscheidt die Show stehlen wollen? ProSieben hat hierfür drei bekannte deutsche Promis ausgesucht. Zudem darf ein Wildcard-Zuschauer antreten.

Shirin David

Rapperin Shirin David freut sich auf die Show und ist bereit Joko die Show zu stehlen: „Wollen wir doch mal sehen, wer hier nur der Gast ist. Ich will Jokos Show stehlen, aber wir müssen ein paar Dinge verändern: diese super steile Treppe ist zu viel. Das Moderationspult muss ein kleines Touch-up bekommen.“

Teddy Teclebrhan

Comedian Teddy Teclebrhan ist siegessicher: „Ich beobachte Joko schon seit einiger Zeit und ich sage mal so: Genug ist genug! Sagen alle! Joko, nicht böse sein, aber ich werde Dich vernichten in Deiner Show und werde das Ding übernehmen.“

Bastian Pastewka

„Joko Winterscheidt ist sicher ein verdienstvoller und talentierter Moderator. Er kommt vom Musikfernsehen und ich wünschte mir, er ginge dorthin auch wieder zurück. Winterscheidt hat schließlich noch eine große Karriere hinter sich. Denn für eine mehrstündige Quizshow zur Prime Time auf ProSieben braucht es einen Kenner der Materie, einen Kapitän: jemanden, der das Schiff durch die stürmischen Wogen der großen Unterhaltung steuern kann.“, so der Komiker.

Wildcard-Zuschauerin

In jeder Show wird neben den drei Promi-Kandidaten ein wechselnder Wildcard-Zuschauer versuchen, Joko die Show zu stehlen. Zum Auftakt der neuen Staffel will die 21-jährige Antonia aus Berlin alle Quizrunden erfolgreich meistern, um die ProSieben-Show kommende Woche zu moderieren.

Katrin Bauerfeind: Die „Wer stiehlt mir die Show?“-Moderatorin

Die Finalrunde von „Wer stiehlt mir die Show?“ wird moderiert von Katrin Bauerfeind. Sie ist bekannt als Journalistin, Moderatorin, Autorin und Schauspielerin. Sie studierte Technikjournalismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. In dieser Zeit wurde sie auch Moderatorin der Internet-Sendung „Ehrensenf“. Später erhielt sie dafür den „New Media Award“ und ergatterte sich Auftritte bei „TV total“ und in der „Harald Schmidt Show“. Seit 2019 ist sie in der Hauptrolle der Joyn-Serie „Frau Jordan stellt gleich zu sehen“.

Bauerfeind hat ihren eigenen Podcast „Frau Bauerfeind hat Fragen“, ist aber immer wieder zu Gast bei Kollegen. Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz ist sie befreundet und war bereits mehrfach bei „Fest & Flauschig“ zu hören.