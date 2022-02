Er wurde durch seine lustigen Videos vom YouTuber zum großen Comedy-Star und ist aus der Szene heute nicht mehr wegzudenken – die Rede ist von Tedros „Teddy“ Teclebrhan. Neben regelmäßigen Auftritten im TV geht er auch mit seiner eigenen Show live auf Tour. Nach seinem großen Erfolg in der Amazon-Prime-Show „LOL: Last One Laughing“ bekommt er in diesem Jahr noch seine eigene Comedy-Show „One Mic Stand“ beim Streamingdienst. Aber auch als Schauspieler ist Teddy weiterhin tätig und ist im Februar im ZDF-Film „Eine riskante Entscheidung“ zu sehen.

Doch wie tickt der Comedian privat? Hat er eine Freundin und Kinder? Wo wohnt er? Und wann geht er wieder auf Tour? Alle Antworten findet ihr hier in seinem Porträt.

Tedros Teclebrhan im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Tedros Teclebrhan im Überblick:

Name: Tedros Teclebrhan

Tedros Teclebrhan Spitzname: Teddy

Teddy Alter: 38

38 Geburtstag: 1. September 1983

1. September 1983 Geburtsort: Asmara, Äthiopien – heute Eritrea

Asmara, Äthiopien – heute Eritrea Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Wohnort: Mössingen

Mössingen Größe: 1,88 m

1,88 m Beruf: Komiker, Schauspieler, Musiker, Musicaldarsteller und Webvideoproduzent

Komiker, Schauspieler, Musiker, Musicaldarsteller und Webvideoproduzent Freundin: unbekannt

unbekannt Kinder: unbekannt

unbekannt Instagram: teddyteclebrhan

Hat Tedros Teclebrhan eine Freundin und Kinder?

Tedros Teclebrhan hält sein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit. Von seinem Liebesleben gibt er nichts preis und zeigte sich bisher auch noch mit keiner Frau in der Öffentlichkeit. Es ist daher nicht bekannt, ob Teclebrhan eine Freundin, eine Frau oder sogar Kinder hat.

Teddy Teclebrhan: Tour 2022

2022 gibt es Comedy-Nachschub von Tedros Teclebrhan. Teddy geht mit einem neuen Programm auf Tour – doch wie bei so vielen anderen auch haben sich seine Termine aufgrund von Corona verschoben. Die Termine vom Februar finden jetzt alle im Juni und Juli statt.

Teddy Teclebrhan: Herkunft, Studium und Karriere-Start

Als jüngster von drei Söhnen kam Tedros Teclebrhan 1983 in Asmara, Eritrea zur Welt. Als er sieben Monate alt war, floh seine Mutter mit ihm in Folge des eritreischen Unabhängigkeitskrieges nach Deutschland. Er wuchs im baden-württembergischen Bästenhardt auf und besuchte von 2005 bis 2008 die Internationale Schauspielakademie CreArte in Stuttgart, die er mit Diplom abschloss.

2009 hatte er erste TV-Rollen in der SWR-Serie „Laible und Frisch“ sowie in der ZDF-Serie „Kommissar Stolberg“, wo er einen Drogendealer spielte. Ein Jahr später gab er sein Musical-Debüt in „Hairspray“.

Tedros Teclebrhan: YouTube, „TV Total“ und Songs

2011 gelang ihm der Durchbruch als Comedian. Er veröffentlichte in der Rolle als „Integrationsexperte“ Antoine ein YouTube-Video, welches über 42 Millionen Aufrufe erreichte und wurde mit dem Spruch „Was labersch du?“ bekannt. Auf witzige Art und Weise beantwortete er dort Fragen zum Integrationstest. Es folgten mehrere Auftritte in Stefan Raabs Show „TV Total“. Im April 2020 veröffentlichte er sein erstes Musikvideo „Deutschland isch stabil“ und sammelte damit innerhalb eines Tages eine Million Aufrufe.

Youtube Umfrage zum Integrationstest (was nicht gesendet wurde)

Tedros Teclebrhan: Die „Teddy Show“ und seine Figuren

Ab Mai 2012 hatte Tedros Teclebrhan seine eigene Comedy-Personality-TV-Show „Teddy Show“ auf ZDFneo und schlüpfte dort in verschiedene Rollen, mit denen er noch heute regelmäßig auftritt. Dabei sind:

Integrationstestkandidaten Antoine Burtz

Frauenverachtender Inder mit Vaterkomplex, Exzentriker Percy

Arroganter US-Star Lohan Cohan

Ausländerfeindlicher Schwabe Ernst Riedler

Rechter Prolet aus dem Osten Ringo Fleischer

Teddy (sich selbst)

Im April 2012 feierte er außerdem in der Stuttgarter Porsche-Arena mit seinem Bühnenprogramm „Teddy Show – Was labersch du…?!“ Premiere und war damit auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Tedros Teclebrhan: Filme, Shows und Serien

Filmen und Serien mit, darunter im Kinofilm „Halbe Brüder“ oder 2019 in „Systemsprenger“, welcher als deutscher Vorschlag für die Kategorie „bester internationaler Film“ bei der Oscarverleihung 2020 eingereicht worden war. Im selben Jahr war er in „Bad Banks“ zu sehen und ging außerdem mit seiner eigenen Show „Generation Beziehungsunfähig“ mit. In den letzten Jahren spielte Teddy in einigenundmit, darunter im Kinofilm „Halbe Brüder“ oder 2019 in „Systemsprenger“, welcher als deutscher Vorschlag für die Kategorie „bester internationaler Film“ bei dereingereicht worden war. Im selben Jahr war er inzu sehen und ging außerdem mit seiner eigenen Show „Teddy gönnt dir“ auf ProSieben an den Start. Zuletzt spielte Teddy im Kinofilmmit.

Tedros Teclebrhan bei „LOL: Last One Laughing“

2021 stand Tedros Teclebrhan unter anderem an der Seite von Torsten Sträter, Wigald Boning, Kurt Krömer, Carolin Kebekus oder Anke Enkelke für die erste Staffel der Comedy Amazon-Produktion „LOL: Last One Laughing“ vor der Kamera. Michael „Bully“ Herbig, der die Show präsentierte, fungiert dabei als Spieleleiter und Schiedsrichter und passt auf, dass keiner der Comedians über die Gags der anderen Mitstreiter lacht, wer zweimal lacht fliegt raus. Im Rahmen dieser Show entstand auch Teddys letzter Song „Mona Lisa“.

Youtube Teddy Teclebrhan feat. Antoine Burtz – Mona Lisa

Tedros Teclebrhan im ZDF-Film „Eine riskante Entscheidung“

„Eine riskante Entscheidung“ erkrankt ein kleines Mädchen unheilbar. Ein noch nicht veröffentlichtes Medikament könnte helfen. Die Eltern lassen nichts unversucht, das Leben ihrer Tochter zu retten. Tedros Teclebrhan ist am 21. Februar 2022 wieder mal in einem TV-Film zu sehen. Inerkrankt ein kleines Mädchen unheilbar. Ein noch nicht veröffentlichtes Medikament könnte helfen. Die Eltern lassen nichts unversucht, das Leben ihrer Tochter zu retten. Alle Infos zum ZDF-Drama findet ihr hier.

Tedros Teclebrhan: Neue Comedy-Show „One Mic Stand“

Im Frühjahr 2022 will Amazon Prime eine neue Comedy-Show mit dem Titel „One Mic Stand“ veröffentlichen, welche Teddy Teclebrhan moderieren wird. In den fünf geplanten Episoden wird er neben der Moderation auch das Coaching einer der fünf teilehnemenden Prominenten übernehmen. An seiner Seite stehen dabei Harald Schmidt, Hazel Brugger, Michael Mittermeier und Torsten Sträter.

In „One Mic Stand“ treffen fünf deutsche Comedians auf fünf Prominente ohne Stand-up-Erfahrung. Amazon-Prime-Mitglieder können sich dabei sowohl auf das Coaching, als auch auf einen eigenen finalen Comedy-Auftritt der Promis vor einem großen Publikum freuen. Letztendlich wird bei jeder Episode die entscheidende Frage im Raum stehen: Kann der Prominent das Publikum zum Lachen bringen?