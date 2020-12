Nachdem Comedian Teddy Teclebrhan in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ im vergangenen Jahr eine haushohe Niederlage gegen Sänger Max Mutzke einstecken musste, bekommt er nun eine neue Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Die neue Gameshow „Teddy gönnt dir!“ mit Teddy Teclebrhan als Gastgeber startet schon bald auf ProSieben.

Ob es dem Entertainer in dem neuen Format gelingt, seine Niederlage aus dem vergangenen Jahr wettzumachen, ist ungewiss. Teclebrhan, der laut Sender „lustigste, aber vielleicht schwächste ‚Schlag den Star’-Teilnehmer aller Zeiten“ ist bisher vor allem für seine humorvollen Auftritte bekannt. Wie es um die Gewinnchancen der Kandidaten steht, bleibt demnach vorerst spannend.

„Teddy gönnt dir“: Start, Sendetermine, Sendezeit

ProSieben zeigt im Dezember zunächst zwei Folgen von „Teddy gönnt dir!“. Die Shows laufen jeweils zur Primetime. Die beiden Sendetermine samt Sendezeit:

Folge 1: Donnerstag, 03.12.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 10.12.2020 um 20:15 Uhr

Streaming-Dienst Wiederholung abgerufen werden. Zeitgleich zur Ausstrahlung im TV kann die Sendung über den Joyn verfolgt werden. Dort können die Episoden auch nach der Ausstrahlung alsabgerufen werden.

Produziert wird „Teddy gönnt dir!“ von Raab TV im Auftrag von ProSieben. Steven Gätjen wird die neue Show moderieren.

„Teddy gönnt dir“ – So funktioniert die Show

In „Teddy gönnt dir!“ treten Kandidaten aus dem Publikum in verschiedenen Spielen gegen Teddy Teclebrhan an. Die Teilnehmer werden im Voraus vom Gastgeber persönlich ausgewählt.

Gespielt werden insgesamt zehn Runden pro Folge. Entscheidet der Kandidat das Duell für sich, darf er sich über mindestens 1.000 Euro freuen. Gewinnt Teclebrhan das Spiel, wandern 1.000 Euro in den Jackpot für das nächste Spiel.

Der Sieg sei „quasi sicher“, verspricht ProSieben mit Blick auf die Niederlage des Gastgebers bei der Spielshow „Schlag den Star“. „Sollte ein Kandidat allerdings gegen Teddy verlieren, dann gewinnt er nicht nur kein Geld, sondern ist auch noch die größte Null im Universum“, beschreibt der Sender das Konzept.

„Teddy gönnt dir“-Kandidaten: Wer tritt gegen den Gastgeber an?

Diese zehn Kandidaten werden in der ersten Show am 3. Dezember versuchen, gegen Teddy Teclebrhan zu gewinnen:

Klaudia (28, Düsseldorf)

Vivien (25, Worms)

Fabienne (29, Köln)

Hannah (27, Köln)

Tamara (35, Heilbronn)

Nils (22, Hagen)

Patrick (36, Paderborn)

Edwin (28, Hamburg)

Michael (26, Espelkamp)

Claudio (28, Dortmund)

Teddy Teclebrhan über „Teddy gönnt dir“

„Wenn mein Gegner besser ist, dann ist er eben besser. Ich will niemandem etwas beweisen.“ Der sonst so schlagfertige Comedian Teddy Teclebrhan stapelt im Vorfeld tief. Er möge es zwar zu spielen, ein Wettkampftyp, der „ausflippt und mit aller Macht gewinnen will“, sei er jedoch nicht, erklärt der Host der neuen Spielshow im ProSieben-Interview. Für ihn gehe es bei Spielen vor allem darum, Spaß zu haben. Seinen Gegnern den Sieg zu gönnen, sei für ihn kein Problem: „Wenn mich in meiner Show alle meine Gegner auseinandernehmen, dann mache ich aus Respekt einen Kniefall vor ihnen“.

Der Comedian hat eine klare Einstellung, mit der er in den Wettkampf geht: „Teddy gönnt euch gerne – aber er verschenkt nicht!“ Ob die Kandidaten also am Ende einen leichten Sieg davontragen, oder ob doch Teclebrhan einen stärkeren Gegner darstellt als erwartet, bleibt spannend.

Wer ist Tedros „Teddy“ Teclebrhan?

Seine Karriere begann für den gebürtigen Eritreer in der Schauspielbranche. Nach verschiedenen Rollen im SWR und ZDF gelang es Tedros Teclebrhan, genannt Teddy, im Jahr 2011 mit seiner eigenen TV-Show „Teddy-Show“ im ZDFneo der große Durchbruch.

Außerdem tourt der Entertainer mit seinem eigenen Bühnenprogramm durch Deutschland und ist als Gast und Gastgeber an unterschiedlichen Fernsehproduktionen beteiligt. Im Jahr 2019 startete mit „1:30“ die erste Unterhaltungsshow des Entertainers auf ProSieben.

Teddy Teclebrhan als Comedian

Neben seiner Tätigkeit in Film und Fernsehen ist Tedros „Teddy“ Teclebrhan vor allem auch durch seine Auftritte als Comedian bekannt. Wem Teclebrhan bekannt vorkommt, hat ihn vielleicht schon einmal in seinen Youtube-Videos oder Liveshows gesehen, für die er in die Rolle unterschiedlicher Charaktere schlüpft: