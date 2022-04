Keine Reiternation hat bisher so viele Siege im Weltcup gefeiert wie Deutschland. Auch beim Final-Turnier 2022 in Leipzig winkt ein Heim-Erfolg. Erstmals seit 2019 werden im Pferdesport wieder Weltcup-Sieger ermittelt. Das Finale findet von Mittwoch, 6. April, bis Sonntag, 10. April 2022, in Leipzig statt.

Welche Termine sind wichtig?

sind wichtig? Wird der Weltcup im TV übertragen?

Wann und wo sind Dressur und Springreiten zu sehen?

Alle Infos zum Finale des Weltcup 2022 in Leipzig haben wir hier für euch in der Übersicht zusammengefasst.

Weltcup-Finale in Leipzig 2022: Ablauf, Termine und Programm

Unter den Spring- und Dressurreitern gilt das Finale des Weltcup als inoffizielle Hallen-Weltmeisterschaften. Im Gegensatz zu anderen Sportarten werden im Pferdesport die Weltcup-Gewinner erst bei der letzten Veranstaltung ermittelt. Die vorherigen Weltcup-Turniere dienten allein der Qualifikation. Es geht für alle bei null los.

Nach einer zweijährigen Zwangspause werden 2022 erstmals wieder Weltcup-Sieger im Springen und in der Dressur gekürt - und das beim Heimspiel in Leipzig.

Termine im Springreiten in Leipzig

In drei Teilprüfungen wird bis Sonntag der Weltcup-Sieger 2022 ermittelt. Das bedeutet also: Das Finale besteht aus drei Teilen.

1. Teilprüfung (Zeitspringen): Donnerstag, 07. April, um 14.35 Uhr

um 14.35 Uhr 2. Teilprüfung (Springen mit Stechen): Freitag, 08. April , um 14 Uhr

, um 14 Uhr 3. Teilprüfung: Sonntag, 10. April, um 14.45 Uhr

Termine im Dressurreiten in Leipzig

Im Gegensatz zum Springen gab es in der Dressur zu Beginn des Jahres noch Qualifikations-Möglichkeiten. Der Grand Prix ist die Qualifikation, das Ergebnis fließt nicht in die Wertung ein. Entscheidend ist allein die Kür. Hier die Termine:

Grand Prix: Donnerstag, 07. April 2022, um 18.30 Uhr

Kür: Samstag, 09. April, um 19 Uhr

Weltcup-Finale in Leipzig 2022: Übertragung im TV und Livestream

Die „Partner Pferd“ in Leipzig zählt zu den wichtigsten Events im Pferdesport. Für Reitbegeisterte ist gehört es also dazu, das Finale des Weltcups zu verfolgen. Und für sie gibt es gute Nachrichten: Sowohl im TV als auch im Stream werden die Wettkämpfe in den verschiedenen Disziplinen übertragen.

Sender MDR sehen, wie der Höhepunkt der Hallensaison zu Ende geht. Einen Livestream bieten neben dem Im linearen Fernsehen kann man auf demsehen, wie der Höhepunkt der Hallensaison zu Ende geht. Einenbieten neben dem MDR auch verschiedene Seiten an wie ClipMyHorse.TV und FEI.TV

Weltcup im Reiten in Leipzig 2022: Live im TV und Stream – Die Termine und Uhrzeit

Wann kann man die Wettkämpfe im Dressurreiten und Springreiten im Finale des Weltcups 2022 sehen? Wir geben euch einen Überblick zur Übertragung.

An diesen Tagen und zu folgenden Uhrzeiten könnt ihr Pferdesport im TV beim Sender MDR sehen:

Donnerstag, 07.04.2022, von 15.15 bis 16 Uhr

Freitag, 08.04.2022, von 15.15 bis 16 Uhr

Samstag, 09.04.2022, ab ca. 16 Uhr

Sonntag, 10.04.2022, von 16 bis 18 Uhr

Auch im Stream des MDR werden die insgesamt vier Disziplinen live vom Weltcup-Finale in Leipzig übertragen:

Donnerstag, 07.04.2022, ab 18.30 Uhr

Freitag, 08.04.2022, ab 19.05 Uhr

Samstag, 09.04.2022, ab 13.15 Uhr

Samstag, 09.04.2022, ab 19 Uhr

Sonntag, 10.04.2022, 12.30 Uhr

Einen Livestream gibt es zudem auf ClipMyHorse.TV und FEI.TV.