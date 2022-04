Nach zweijähriger Pandemie-Pause bei der Partner Pferd findet aktuell in Leipzig das Weltcup-Finale statt. Die Reit-Wettkämpfe gehen vom 6. bis 10. April. Es ist die 24. Auflage im Springen, Dressur, Fahren und Voltigieren auf der Leipziger Messe mit einem Gesamt-Preisgeld von 2,09 Millionen Euro.

Die Chancen für die deutschen Reiterinnen und Reiter stehen gut und die Hoffnung auf einen Heim-Sieg ist groß. Doch wie haben sie bisher in den Disziplinen Dressur und Springreiten abgeschnitten? Das sind die Ergebnisse vom Finale des Weltcups in Leipzig 2022 im Überblick?

Partner Pferd 2022 in Leipzig: Ergebnisse im Weltcup-Finale im Springreiten

Bei den bisherigen zwei Weltcup-Finales in Leipzig haben immer deutsche Springreiter gewonnen: Otto Becker 2002 und Christian Ahlmann 2011. Klappt das auch in diesem Jahr? Im Gegensatz zu anderen Sportarten werden im Pferdesport die Weltcup-Gewinner erst bei der letzten Veranstaltung der Saison ermittelt. Es ging am Donnerstag, 07.04.2022, für alle bei null los. Die vorherigen Weltcup-Turniere dienten allein der Qualifikation für Leipzig.

Ergebnisse der 1. Teilprüfung im Springreiten beim Weltcup-Finale in Leipzig

Die Springreiter starteten mit einem Zeitspringen in ihren dreiteiligen Wettbewerb. So fiel die Springprüfung mit Stechen am Donnerstag, 07.04.2022, aus:

1. Martin Fuchs (Schweiz) - Chaplin 1:05,11 Min.

2. Max Kühner (Österreich) - Elektric Blue P +1,08 Sek.

3. Conor Swail (Irland) - Count Me In +1,95

4. David Will (Pfungstadt) - C Vier +2,37

(Pfungstadt) - C Vier +2,37 5. McLain Ward (USA) - Contagious +2,83

6. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) - Ben +3,25

(Sendenhorst) - Ben +3,25 7. Jens Fredricson (Schweden) - Markan Cosmopolit +3,30

8. Hunter Holloway (USA) - Pepita Con Spita +3,54

9. Harrie Smolders (Niederlande) - Monaco +3,58

10. Philipp Schulze-Topphoff (Havixbeck) - Concordess NRW +3,97

(Havixbeck) - Concordess NRW +3,97 11. Marcus Ehning (Borken) - Calanda +4,01

(Borken) - Calanda +4,01 16. Christian Kukuk (Riesenbeck) - Checker +5,53

Weitere Wertungsprüfungen sind am Freitag um 14 Uhr ein Springen mit Stechen und zwei Runden am Sonntag um 14.45 Uhr.

Partner Pferd 2022 in Leipzig: Ergebnisse im Weltcup-Finale in der Dressur

In der Dressur ist Isabell Werth (Rheinberg) als Siegerin von 2020 gesetzt. Sie wird letztmalig mit ihrem Pferd Weihegold auftreten, dann gehen beide getrennte Wege. Die Favoritenrolle sieht sie aber bei Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl aus dem bayerischen Tuntenhausen. Der Grand Prix am Donnerstag, 07.04.2022, war die Qualifikation, das Ergebnis fließt nicht in die Wertung ein. Entscheidend für den Weltcup-Sieg ist allein die Kür am Samstag, 09.04.2022.

Ergebnisse der 1. Teilprüfung der Dressur beim Weltcup-Finale in Leipzig Dressur

Jessica von Bredow-Werndl ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat beim Weltcup-Finale in Leipzig die erste Dressurprüfung gewonnen. Die Doppel-Olympiasiegerin aus Tuntenhausen siegte am Donnerstagabend mit ihrer Stute Dalera den Grand Prix. Die Ergebnisse im Grand Prix am 7.4.2022 auf einen Blick: