Wer erobert das letzte europäische Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar? Im Finale der WM-Playoffs spielen am heutigen Sonntag, 5.6.2022, Wales und die Ukraine gegeneinander. Nach dem Sieg am Mittwoch gegen Schottland könnte für die ukrainischen Nationalspieler mit der WM-Teilnahme ein Traum in Erfüllung gehen. Bei der WM würde das Team auf England, Iran und die USA treffen.

Wo wird Wales gegen Ukraine live im TV und Stream übertragen?

WM-Playoffs 2022 – Wales vs. Ukraine: Anpfiff, Übertragung und Spielort

Das Playoff-Finale Wales gegen die Ukraine findet am Sonntag, 05.06.2022, statt. Angepfiffen wird die Begegnung um 18:00 Uhr im Cardiff City Stadium. Alle Infos zum Spiel Wales gegen Ukraine am 05.06.2022 im Überblick:

Nach dem Sieg gegen Schottland will die Nationalmannschaft heute im Spiel gegen Wales das Ticket für die WM 2022 in Katar lösen.

© Foto: Jane Barlow/dpa

WM-Playoffs 2022: Wer überträgt Wales vs. Ukraine im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich, ob die WM-Playoffs-Partie Wales gegen die Ukraine im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Auch die Playoff-Halbfinals der WM-Qualifikation waren generell nicht im kostenlosen TV zu sehen.

Wales vs. Ukraine Übertragung: Das Playoff-Spiel im Live-Stream

Der Streaming-Dienst DAZN wird das Finale der WM-Quali 2022 Playoffs zwischen Wales und der Ukraine zeigen. Neben einem Livestream im Internet bietet die Sport-Plattform auch auf dem Sender DAZN 1 eine Übertragung im linearen Fernsehen an.

Alle Infos zur Übertragung Wales gegen die Ukraine in den Playoffs zur WM-Qualifikation 2022 noch einmal im Überblick:

Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Free-TV : -

: - Livestream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

DAZN: Kosten und Probeabo