Wo wird die Vuelta a España live im Stream und TV übertragen?

Start und Strecke der 4. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Vuelta a España im Überblick.

Start und Strecke der 4. Etappe der Vuelta a España – Ein Tag für die Sprinter

Die vierte Etappe der Vuelta a España 2023 führt die Teilnehmer von den Pyrenäen zurück zur spanischen Westküste. Die Etappe erstreckt sich über eine Distanz von 184,6 Kilometern und beginnt in der Hauptstadt Andorra la Vella in Andorra, die zum elften Mal Gastgeber eines Etappenstarts der Vuelta ist. Das Ziel dieser Etappe liegt südlich von Barcelona in der katalanischen Stadt Tarragona.

Der Startort Andorra la Vella liegt in einer Höhe von fast 800 Metern über dem Meeresspiegel. Von hier aus führt die Strecke die Fahrer fast 120 Kilometer lang fast ausschließlich bergab, bis der Anstieg zum Alto de Balltall, einem Hügel der dritten Kategorie, die Fahrer wieder auf die Ausgangshöhe bringt. Nach einer steilen Abfahrt folgt ein weiterer Anstieg der dritten Kategorie. Die letzten 30 Kilometer der Etappe verlaufen fast ausschließlich bergab, und auf dem Weg zum Ziel gibt es sogar einen Zwischensprint. Der Zielort Tarragona liegt nur noch 67 Meter über dem Meeresspiegel.

Zeitplan und Fakten zur 4. Etappe von Andorra la Vella nach Tarragona

Etappenstart: 13:10 Uhr in Andorra la Vella

Scharfer Start: 13:20 Uhr

Kalkulierte Zielankunft: Zwischen 17:19 Uhr und 17:42 Uhr in Tarragona

Länge: 184,6 Kilometer

Remco Evenepoel ist einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt.

© Foto: David Pintens/dpa

Vuelta a España 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Für alle Radsport-Fans gibt es tolle Nachrichten: Die Vuelta a España wird live im Free-TV & Stream übertragen. Diejenigen, die das bedeutende Straßenradrennen in Spanien hautnah miterleben möchten, ohne eine Reise nach Südeuropa gebucht zu haben, können die Spanien-Rundfahrt im Fernsehen und Livestream verfolgen.

Die Vuelta a España 2023 wird bei Eurosport sowohl auf Eurosport 1 (Free-TV), als auch über den kostenfreien Livestream auf Eurosport.de und im Eurosport Player verfügbar sein. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Rennen über die beiden kostenpflichtigen Streamingdienste Amazon Prime Video und Magenta TV zu verfolgen.

Eurosport überträgt die 4. Etappe heute zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr live im Free-TV.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : Eurosport 1

: Eurosport 1 Pay-TV : Magenta TV

: Magenta TV Livestream: Eurosport Player (kostenpflichtig), Amazon Prime Video (kostenpflichtig), Magenta TV (kostenpflichtig), Eurosport.de (kostenlos)

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Vuelta a España 2023?

Neben dem wichtigen Mannschaftszeitfahren auf der 1. Etappe gibt es weitere Schlüsseletappen für die Gesamtwertung bei der Vuelta. In der ersten Woche gibt es bereits am dritten Tag die erste Bergankunft. Die zweite Woche beginnt mit einem 25 Kilometer langen Einzelzeitfahren, welches das Gesamtklassement weiter ordnen wird.

Die Königsetappe am 13. Renntag, die zum Tourmalet führt, sowie die darauf folgende 14. Etappe nach Larra-Belagua mit zwei Bergen höchster Schwierigkeitsstufe und einer Bergankunft haben sich Evenepoel, Vingegaard und Co. bereits genau angeschaut. Auf der 17. Etappe steht die legendäre Altu de L’Angliru auf dem Programm, gefolgt von der bergigen Strecke nach La Cruz de Linares. Die Rundfahrt endet in Madrid, wo ein Sprint erwartet werden kann und sich keine Veränderungen an der Spitze des Gesamtklassements mehr ergeben.