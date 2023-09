Tour de France und dem Giro d’Italia. Am heutigen Sonntag, 10.09.2023, geht es mit der 15. Etappe weiter. Mit der Vuelta a España beginnt das letzte große Rundfahrt-Highlight in diesem Jahr nach derund demAm

Wo wird die Vuelta a España live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 15. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Vuelta a España im Überblick.

Start und Strecke der 15. Etappe der Vuelta a España – Die nächste hügelige Etappe

Nach zwei äußerst anspruchsvollen Tagen erwartet die Fahrer in der 15. Etappe eine weitere hügelige Strecke, bevor ein Ruhetag ansteht. Der Start erfolgt in Pamplona, das bereits zum 25. Mal als Startort für eine Vuelta-Etappe dient, und das Etappenziel liegt in Lekunberri. Diese Gemeinde war bereits im Jahr 2020 Zielort einer Vuelta-Etappe. Die Etappe umfasst neben einem Zwischensprint drei kategorisierte Anstiege. Die Etappe beginnt in der Stadt Pamplona, die eine Bevölkerung von über 200.000 Einwohnern zählt. Von dort aus führt die Strecke zunächst über 50 Kilometer auf leicht hügeligem Gelände, bevor nach etwa 80 Kilometern der Gipfel des Puerto de Lizarraga erreicht wird, ein Anstieg der 3. Kategorie. In den letzten 45 Kilometern der Etappe warten weitere Herausforderungen auf die Fahrer, darunter neben dem Zwischensprint auch zwei Anstiege der 2. Kategorie. Nachdem die letzte Bergwertung, die sich 8,5 Kilometer vor dem Ziel befindet, absolviert ist, erwartet die Fahrer eine rasante Abfahrt, bevor sie den flachen Zielort Lekunberri erreichen. Die Abfahrt nach der letzten Bergwertung könnte eine knifflige Angelegenheit für die Fahrer darstellen, da hier höchste Konzentration gefragt ist.

Zeitplan und Fakten zur 15. Etappe von Pamplona nach Lekunberri

Etappenstart: 13:20 Uhr in Pamplona

Scharfer Start: 13:33 Uhr

Kalkulierte Zielankunft: Zwischen 17:19 Uhr und 17:42 Uhr in Lekunberri

Länge: 158,3 Kilometer

Primoz Roglic ist einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt.

Vuelta a España 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Für alle Radsport-Fans gibt es tolle Nachrichten: Die Vuelta a España wird live im Free-TV & Stream übertragen. Diejenigen, die das bedeutende Straßenradrennen in Spanien hautnah miterleben möchten, ohne eine Reise nach Südeuropa gebucht zu haben, können die Spanien-Rundfahrt im Fernsehen und Livestream verfolgen.

Die Vuelta a España 2023 wird bei Eurosport sowohl auf Eurosport 1 (Free-TV), als auch über den kostenfreien Livestream auf Eurosport.de und im Eurosport Player verfügbar sein. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Rennen über die beiden kostenpflichtigen Streamingdienste Amazon Prime Video und Magenta TV zu verfolgen.

Eurosport überträgt die 15. Etappe heute zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr live im Free-TV.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : Eurosport 1

: Eurosport 1 Pay-TV : Magenta TV

: Magenta TV Livestream: Eurosport Player (kostenpflichtig), Amazon Prime Video (kostenpflichtig), Magenta TV (kostenpflichtig), Eurosport.de (kostenlos)

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Vuelta a España 2023?

Neben dem wichtigen Mannschaftszeitfahren auf der 1. Etappe gibt es weitere Schlüsseletappen für die Gesamtwertung bei der Vuelta. In der ersten Woche gibt es bereits am dritten Tag die erste Bergankunft. Die zweite Woche beginnt mit einem 25 Kilometer langen Einzelzeitfahren, welches das Gesamtklassement weiter ordnen wird.

Die Königsetappe am 13. Renntag, die zum Tourmalet führt, sowie die darauf folgende 14. Etappe nach Larra-Belagua mit zwei Bergen höchster Schwierigkeitsstufe und einer Bergankunft haben sich Evenepoel, Vingegaard und Co. bereits genau angeschaut. Auf der 17. Etappe steht die legendäre Altu de L’Angliru auf dem Programm, gefolgt von der bergigen Strecke nach La Cruz de Linares. Die Rundfahrt endet in Madrid, wo ein Sprint erwartet werden kann und sich keine Veränderungen an der Spitze des Gesamtklassements mehr ergeben.