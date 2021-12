Skisprungfans freuen sich schon auf das zweite Springen der Vierschanzentournee 2021/22. Am Freitag, 31.12.2021, geht es mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen weiter. An Silvester gilt es für die Athleten sich zu qualifizieren für die Wertungsdurchgänge am 01.01.2022. Das erste Springen in Oberstdorf konnte Ryoyu Kobayashi für sich entscheiden. Mit 129,0 Metern sprang sich der Japaner auf das Podium. Insgesamt finden vier Springen im Zeitraum vom 28. Dezember 2021 bis zum 06. Januar 2022 statt.

Wo wird die Vierschanzentournee in Garmisch live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream des Neujahrsspringens?

des Neujahrsspringens? Wie sieht der Zeitplan beim Skispringen aus?

beim Skispringen aus? Alle Infos zur Vierschanzentournee 2021/22 in Garmisch bekommt ihr hier.

Vierschanzentournee in Garmisch: Zeitplan und Termine

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee beginnt am Freitag, 31.12.2021 mit dem offiziellen Training und anschließender Qualifikation. Am Samstag, 01.01.2022, dem zweiten Wettbewerbstag in Garmisch, wird es einen Probedurchgang geben bevor die Skispringer in die Wertungsdurchgänge starten.

Der Zeitplan des Neujahrsspringens der Vierschanzentournee 2021/22 in Garmisch-Partenkirchen hier im Überblick:

Freitag, 31. Dezember 2021

11:45 Uhr: Offizielles Training

12:30 Uhr: Qualifikation

Samstag, 01. Januar 2022

12:30 Uhr: Probedurchgang

14:00 Uhr: Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee Garmisch: Welcher Sender zeigt eine Übertragung im Free-TV?

Die Vierschanzentournee ist ein regelmäßiger TV-Quotenhit: Bis zu fünf Millionen Zuschauer verfolgen die Wettkämpfe durchschnittlich vor dem Bildschirm. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte gesichert. Das Springen in Garmisch-Partenkirchen wird im Zweiten übertragen. Dort wird sowohl die Qualifikation als auch die Wertungsdurchgänge am 01.01.2022 übertragen.

Auch einen Live-Stream bietet das ZDF an, in der Mediathek können Fans den Wettkampf kostenlos streamen.

Vierschanzentournee Garmisch: Alle Infos zur Übertragung im Livestream und Free-TV

Auch Eurosport hat sich Übertragungsrechte gesichert. Im frei empfangbaren Fernsehen werden alle Springen der Vierschanzentournee 2021/22 übertragen. Mit dem Eurosport Player bietet der private Sender ebenfalls eine Streamingmöglichkeit an, die allerdings kostenpflichtig ist.

Die Übertragung der Vierschanzentournee 2021/22 in Garmisch im Überblick:

Free-TV : ZDF, Eurosport

: ZDF, Eurosport Pay-TV : -

: - Live-Stream: ZDF-Mediathek (free), Eurosport Player

Vierschanzentournee 2021/22: Termine, Zuschauer und Zeitplan

Nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen geht es weiter mit Stationen in Innsbruck (Bergiselspringen) und Bischofshofen (Dreikönigsspringen). Wie sieht der Zeitplan der einzelnen Wettbewerbstage aus? Alle Infos rund um Start, Termine und Schanzen findet ihr hier:

Vierschanzentournee 2021/22: Japaner Ryoyu Kobayashi gewinnt in Oberstdorf

Am 29.12.2021 fand das Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2021/22 in Oberstdorf statt. Ohne Publikum mussten die Athleten ihr Können unter Beweis stellen. Karl Geiger hat beim Auftakt der 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf den fünften Platz belegt. Der 28 Jahre alte Geiger sprang bei starkem Regen am Mittwoch 131,5 und 131 Meter weit. Geiger wahrte seine Chancen, der erste deutsche Gesamtsieger bei der Tournee seit Sven Hannawald vor 20 Jahren zu werden. Der ganz große Starterfolg gelang ihm jedoch nicht. Den Sieg sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dessen Landsmann Robert Johansson.

Zweitbester Deutscher wurde Markus Eisenbichler auf Rang sieben. Stephan Leyhe als Neunter und Pius Paschke auf Rang 26 erhielten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Bitter lief es für Severin Freund. Der 33-Jährige lag mit einem Sprung auf 124,5 Meter eigentlich gut im Wettkampf, wurde dann aber wegen eines nicht regelkonformen Anzuges nach dem ersten Durchgang disqualifiziert. Vorjahres-Tourneesieger Kamil Stoch aus Polen schied wie der Bayer Constantin Schmid ebenfalls bereits nach einem Sprung aus.