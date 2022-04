Die VfL Wolfsburg Frauen empfangen am Samstag, 30.04.2022, den FC Barcelona. Es ist das Rückspiel im Halbfinale der UEFA Women's Champions League. Nach der 1:5-Klatsche beim FC Barcelona geht der VfL Wolfsburg quasi ohne Chance auf den Endspiel-Einzug ins Halbfinal-Rückspiel. „Gegen dieses Barça 5:1 oder 6:1 zu gewinnen, ist vielleicht nicht ganz reell“, räumte Trainer Tommy Stroot ein. Der FC Barcelona ist eine Klasse für sich und will dies auch am Samstag zeigen. Dennoch hofft der Bundesliga-Tabellenführer und DFB-Pokalfinalist auf etwa 20.000 Zuschauer, nachdem es im Camp Nou eine Weltrekordkulisse von 91.648 Fans gegeben hatte.

TV-Übertragung : Wird das Halbfinal-Rückspiel live im Free-TV übertragen?

Livestream : Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels?

: Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels? Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung VfL Wolfsburg Frauen gegen Barcelona.

VfL Wolfsburg Frauen heute gegen Barcelona in der Champions League: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen den Wolfsburg Frauen und dem FC Barcelona findet am Samstag, den 30.4.2022, statt. Angepfiffen wird das Spiel um 18:00 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : VfL Wolfsburg Frauen, FC Barcelona

: VfL Wolfsburg Frauen, FC Barcelona Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Halbfinale, Rückspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Halbfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 30.4.2022, 18:00 Uhr

: 30.4.2022, 18:00 Uhr Stadion/Spielort : Volkswagen-Arena, Wolfsburg

: Volkswagen-Arena, Wolfsburg Zuschauer: circa 20.000

Wolfsburgs Lena Lattwein im Camp-Nou-Stadion in Barcelona. Im Hinspiel unterlagen die VfL Wolfsburg Frauen dem FC Barcelona mit 1:5. Im Rückspiel brauchen die Wölfinnen schon fast ein Fußballwunder, um noch in das Champions League-Finale einzuziehen.

© Foto: Joan Monfort/dpa

VfL Wolfsburg Frauen – FC Barcelona heute im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wenn das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale der Frauen zwischen den VfL Wolfsburg Frauen und dem FC Barcelona am Samstagabend angepfiffen wird, können Fußball-Fans in Deutschland live vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Doch wird das Halbfinal-Hinspiel im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel läuft heute leider nicht im Free-TV.

Wer überträgt VfL Wolfsburg Frauen gegen FC Barcelona im Livestream?

Das Spiel der VfL Wolfsburg Frauen gegen Barcelona wird im Internet übertragen. DAZN überträgt das Spiel auf seinem Streamingportal für Abonnenten und beginnt mit den Vorberichten um 17:45 Uhr. Im Pay-TV ist die Begegnung auf DAZN 2 zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung VfL Wolfsburg Frauen gegen FC Barcelona am 30.4.2022:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 2

: DAZN 2 Live-Stream: DAZN (kostenpflichtig), Youtube (kostenlos)

Gratis-Stream: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Wolfsburg Frauen vs. Barcelona?

Gratis-Livestream für die Partie der VfL Wolfsburg Frauen gegen die FC Barcelona Frauen wird es auch geben. Im Internet ist das Spiel kostenlos zu sehen. DAZN überträgt das Spiel der Frauen auf dem YouTube-Channel „DAZN UEFA Women's Champions League". Hier geht es direkt zur Übertragung der Partie der FC Barcelona Frauen gegen die VfL Wolfsburg Frauen auf Youtube

Frauen Champions League auf DAZN: Kommentatoren und Experten

Bei DAZN sind beim Spiel Wolfsburg Frauen gegen Barcelona in der Champions League einige Reporter und eine Expertin im Einsatz, welche die Zuschauer durch den Fußballabend begleiten.

Die DAZN-Reporter und Expertin heute im Überblick:

Tobi Wahnschaffe (Moderator)

Jan Platte (Kommentator)

Melanie Leupolz (Expertin)

Ann-Sophie Kimmel (Reporterin vor Ort)

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen. Hier erfahrt ihr alles zum Probeabo auf DAZN und wie man dieses wieder kündigt.

VfL Wolfsburg Frauen mehrere Wochen ohne Rebecka Blomqvist

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in der entscheidenden Phase ihrer Bundesliga- und Champions-League-Saison auf die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist verzichten. Die 24-jährige Angreiferin zog sich am vergangenen Freitag bei der 1:5-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu. Die Wolfsburgerinnen erwarten eine Ausfallzeit von mehreren Wochen. In diese Zeit fallen das Rückspiel gegen Barcelona am nächsten Samstag sowie die letzten drei Bundesliga-Spiele.