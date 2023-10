Aufgrund der Länderspielpause bestreitet der VfB Stuttgart am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, ein Testspiel gegen Zweitligist Wehen Wiesbaden. Die Schwaben befinden sich aktuell in bestechender Form. Am vergangenen Wochenende konnte sich der VfB nach einem 0:1-Rückstand gegen Wolfsburg noch zurückkämpfen und durch einen sensationellen Hattrick von Serhou Guirassy mit 3:1 durchsetzen. Durch den sechsten Sieg in dieser noch jungen Saison steht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nun auf Platz zwei in der Bundesliga-Tabelle. Testspiel-Gegner Wehen Wiesbaden dagegen findet sich in der 2. Bundesliga nach einigen erfolglosen Spielen in Folge nur auf Platz 15 wieder.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel des VfB Stuttgart gegen Wehen Wiesbaden und die Übertragung im TV und Livestream.

VfB Stuttgart gegen Wehen Wiesbaden – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Wehen Wiesbaden findet am Donnerstag, 12. Oktober 2023, statt. Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : VfB Stuttgart, Wehen Wiesbaden

: VfB Stuttgart, Wehen Wiesbaden Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit: Freitag, 12. Oktober 2023, 14 Uhr

Fußball-Übertragung heute: VfB gegen Wehen Wiesbaden im Free-TV und Stream

Fußballfans fragen sich, ob sie das Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Wehen Wiesbaden live im TV verfolgen können. Diese Partie wird nicht live im TV übertragen, jedoch bietet der VfB Stuttgart einen kostenfreien Livestream auf YouTube an. Zudem läuft das Spiel auf VfB-TV, allerdings nur mit einem Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : -

- : - Livestream: YouTube-Kanal des VfB Stuttgart (gratis), VfB-TV

VfB Stuttgart: Führich mit DFB-Team in den USA

Chris Führich ist ein wichtiger Schlüsselspieler des VfB beim Testspiel gegen Wehen Wiesbaden nicht dabei. Der Flügelspieler wurde vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die gerade ein sehr gutes Momentum“ habe, also einen Lauf. In Zahlen heißt das: Fünf Tore hat erbeim VfB schon vorbereitet, dazu zwei selbst erzielt. Als Nagelsmanns Anruf ihn erreichte, war Führich „natürlich total überrascht“. Aber er war auch „sofort hellwach“. Hellwach präsentierte er sich auch beim Training. Mit seinen schnellen Wendungen und Dribblings fiel Führich positiv auf, erhielt Lob der neuen Kollegen. „Er ist ein exzellenter Eins-gegen-eins-Spieler“, hatte Nagelsmann zu Führichs Qualitäten bemerkt. Die Einsatzchancen sind auf Anhieb gut. Mitist ein wichtiger Schlüsselspieler des VfB beim Testspiel gegen Wehen Wiesbaden nicht dabei. Der Flügelspieler wurde vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Testspiele der deutschen Nationalmannschaft in den USA nominiert. Nagelsmann hat Führich berufen, weil der 25-Jährige „“ habe, also einen Lauf. In Zahlen heißt das: Fünf Tore hat erbeim VfB schon vorbereitet, dazu zwei selbst erzielt. Als Nagelsmanns Anruf ihn erreichte, war Führich „natürlich total überrascht“. Aber er war auch „sofort hellwach“. Hellwach präsentierte er sich auch beim Training. Mit seinen schnellen Wendungen und Dribblings fiel Führich positiv auf, erhielt Lob der neuen Kollegen. „Er ist ein exzellenter Eins-gegen-eins-Spieler“, hatte Nagelsmann zu Führichs Qualitäten bemerkt. Die Einsatzchancen sind auf Anhieb gut.

Diese VfB-Profis sind auf Länderspielreise

Ingesamt acht Spieler hat der VfB Stuttgart für die jeweiligen Nationalmannschaften abgestellt. Ein Überblick: