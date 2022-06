Gegen wen spielt der VfB Stuttgart am ersten Spieltag in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga? Am heutigen Freitag, 17.6.2022, um 12.00 Uhr wird von der Deutschen Fußball Liga (DFL) der komplette Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Bundesliga, DFB-Pokal, Testspiele – Hier gibt es die komplette Übersicht zur neuen Saison:

Vfb-Spielplan für die Bundesliga-Saison 2022/23:

1. Spieltag: 5.-7.8.2022 - RB Leipzig (H)

2. Spieltag: 12.-14.8.2022 - Werder Bremen (A)

3. Spieltag: 19.-21.8.2022 - SC Freiburg (H)

4. Spieltag: 26.-28.8.2022 - 1. FC Köln (A)

5. Spieltag: 2.-4.9.2022 - FC Schalke 04 (H)

6. Spieltag: 9.-11.9.2022 - Bayern München (A)

7. Spieltag: 16.-18.9.2022 - Eintracht Frankfurt (H)

8. Spieltag: 30.9.-2.10.2022 - VfL Wolfsburg (A)

9. Spieltag: 7.-9.10.2022 - Union Berlin (H)

10. Spieltag: 14.-16.10.2022 - VfL Bochum (H)

11. Spieltag: 21.-23.10.2022 - Borussia Dortmund (A)

12. Spieltag: 28.-30.10.2022 - FC Augsburg (H)

13. Spieltag: 4.-6.11.2022 - Borussia Mönchengladbach (A)

14. Spieltag: 8.-9.11.2022 - Hertha BSC (H)

15. Spieltag: 11.-13.11.2022 - Bayer Leverkusen (A)

16. Spieltag: 20.-22.1.2023 - Mainz 05 (H)

17. Spieltag: 24.-25.1.2023 - TSG Hoffenheim (A)

18. Spieltag: 27.-29.1.2023 - RB Leipzig (A)

19. Spieltag: 3.-5.2.2023 - Werder Bremen (H)

20. Spieltag: 10.-12.2.2023 - SC Freiburg (A)

21. Spieltag: 17.-19.2.2023 - 1. FC Köln (H)

22. Spieltag: 24.-26.2.2023 - FC Schalke 04 (A)

23. Spieltag: 3.-5.3.2023 - Bayern München (H)

24. Spieltag: 10.-12.3.2023 - Eintracht Frankfurt (A)

25. Spieltag: 17.-19.3.2023 - VfL Wolfsburg (H)

26. Spieltag: 31.3.-2.4.2023 - Union Berlin (A)

27. Spieltag: 8.-9.4.2023 - VfL Bochum (A)

28. Spieltag: 14.-16.4.2023 - Borussia Dortmund (H)

29. Spieltag: 21.-23.4.2023 - FC Augsburg (A)

30. Spieltag: 28.-30.4.2023 - Borussia Mönchengladbach (H)

31. Spieltag: 5.-7.5.2023 - Hertha BSC (A)

32. Spieltag: 12.-14.5.2023 - Bayer Leverkusen (H)

33. Spieltag: 19.-21.5.2023 - Mainz 05 (A)

34. Spieltag: 27.5.2023 - TSG Hoffenheim (H)

VFB Stuttgart im DFB-Pokal 2022/23

ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Dynamo Dresden antreten. Anstoß für die Partie im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion ist um 18 Uhr. Hier gibt es die Schon vor dem Start in die neue Saison der Bundesliga steht für den VfB Stuttgart ein Pflichtspiel an. Am Freitag, 29.7.2022, müssen die Schwaben in derbei Drittligistantreten. Anstoß für die Partie im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion ist um 18 Uhr. Hier gibt es die komplette erste Runde im DFB-Pokal.

Testspiele vom VfB Stuttgart

In der Vorbereitung für die neue Saison finden traditionell auch mehrere Testspiele statt. Und das sind die bislang bekannten Termine für die Partien des VfB:

Samstag, 2.7.22, 15 Uhr: SV Böblingen - VfB Stuttgart

Samstag, 9.7.22, 17.30 Uhr: Brentford FC - VfB Stuttgart

Samstag, 16.7.22, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Valencia

