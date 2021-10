Der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln: In der heimischen Mercedes-Benz Arena empfangen die Stuttgarter am heutigen Mittwoch, den 27.10.2021, den 1. FC Köln in der 2. Runde des DFB-Pokals. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo will wie gewohnt die Ruhe bewahren. Zufrieden aber ist der Coach mit seinem VfB Stuttgart vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln heute und den folgenden wegweisenden Bundesliga-Partien nicht ganz. „Es gibt Luft nach oben“, räumte der 43-jährige Pellegrino Matarazzo am Dienstag ein. Es gebe ein paar Themen, „die uns begleiten, die wir immer wieder ansprechen und trainieren, damit wir wieder in eine Form kommen, dass wir nicht nur defensiv überzeugen, sondern auch bei eigenem Ballbesitz.“

DFB-Pokal heute – Köln gegen VfB: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Am heutigen Mittwoch, den 27.10.2021 um 20.45 Uhr ist Anpfiff in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Spiel zwischen Stuttgart und Köln. Die Partie findet in der Mercedes-Benz Arena statt. Im Erstliga-Duell mit dem 1. FC Köln und weiter ohne Stammtorhüter Florian Müller will der VfB Stuttgart beim Heimspiel den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals schaffen.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

1. FC Köln gegen VfB Stuttgart: Live im Free-TV und Stream

Für Fußballfans gibt es leider keine guten Nachrichten: Das DFB-Pokalspiel Köln gegen Stuttgart wird nicht live im Free-TV übertragen. Nur der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel im TV und Live-Stream.

VfB gegen Köln: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch hier muss man die Fans leider enttäuschen. Es gibt keinen kostenlosen Live-Stream, nur Sky bietet Streaming an.

Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: SkySport

SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

DFB-Pokal Köln gegen Stuttgart: Der FC weiß, dass es schwer wird

Abwehrspieler Rafael Czichos wird dem 1. FC Köln beim Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch fehlen. Er habe sich mit einem Magen-Darm-Infekt krankgemeldet, sagte Trainer Steffen Baumgart am Dienstag. Auch Niklas Hauptmann und Ellyes Skhiri fallen weiter aus. Dafür kommt der zuletzt verletzte Mittelfeld-Spieler Tim Lemperle zurück in den Kader.

„Ich glaube, wir haben die Möglichkeiten, die nächste Pokalrunde zu erreichen, wissen aber auch, wie schwer das wird“, sagte Baumgart mit Blick auf das Spiel am Mittwoch. „Es ist ein Finale, das ist eben in den Pokalrunden so, dass du sie nur einmal spielen kannst.“ Gegen den VfB wolle man weiterhin seine Stärken ausspielen. „Aber wir haben natürlich auch in den letzten beiden Spielen gesehen, was uns in Schwierigkeiten bringt“, sagte Baumgart. „Und genau da ist Stuttgart stark. Es ist eine Mannschaft, die viele, viele sehr gute Situationen über das Spielerische löst.“