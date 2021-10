Die 2. Runde des DFB-Pokals 2021/22 hat am heutigen Mittwoch, den 27.10.2021, einen echten Kracher zu bieten: Borussia Mönchengladbach empfängt den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Sechs Mal (in insgesamt sieben Spielen) standen sich die beiden Rivalen im Pokal schon gegenüber - und immer setzte sich am Ende der FCB durch, zuletzt 2012 im Elfmeterschießen. Der FC Bayern muss weiter auf ihren positiv auf Corona getesteten Trainer Julian Nagelsmann verzichten. Mit dabei ist dafür Nationalspieler Joshua Kimmich, der in den letzten Tagen im Fokus einer Impf-Debatte stand.

Wo wird Gladbach gegen Bayern heute live im TV übertragen?

Gibt es einen kostenlosen Stream für das DFB-Pokalspiel?

Alle Infos zur Übertragung des Spiels der Borussia gegen den FCB bekommt ihr hier.



Gladbachs Jonas Hofmann (links) und Gladbachs Breel Embolo stehen nach dem Schlusspfiff gegen Stuttgart zusammen. Die Borussia spielt bisher eine durchwachsene Saison. Können die „Fohlen“ dem FC Bayern München heute im DFB Pokal trotzen?

DFB-Pokal heute – Gladbach gegen FC Bayern München: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Anpfiff in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Spiel der Bayern in Gladbach ist am heutigen Mittwoch, den 27.10.2021 um 20.45 Uhr. Die Partie findet im Borussia-Park statt. Den aktuellen Corona-Regeln entsprechend sind in der Heimspielstätte der Borussia für das Spiel gegen die Bayern insgesamt knapp 48.500 Zuschauer zugelassen. Alle Karten sind vergriffen – das Stadion ist ausverkauft.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

Im Free-TV auf ARD und auf Sky: Alle Infos zur TV-Übertragung von Gladbach gegen Bayern

Fußball-Fans fragen sich vor dem Pokal-Kracher heute Abend zwischen Gladbach und Bayern, ob das Spiel live im Free-TV übertragen wird. Die gute Nachricht: Das Pokalspiel wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die ARD zeigt die Partie live und in voller Länge.

Die Live-Übertragung in der ARD startet um 20:15 Uhr .

startet um . Die Moderation übernehmen Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger.

übernehmen Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger. Kommentator ist Tom Bartels.

ist Tom Bartels. Als Field-Reporter ist Jürgen Bergener im Einsatz.

Zudem wird Sky das Spiel in der Konferenz und in der Einzelübertragung zeigen. Um 20:30 Uhr startet der Pay-TV-Sender mit der Übertragung der Pokal-Partie. Kommentator ist Wolff Fuss.

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern online schauen: Wo läuft das DFB-Pokal-Spiel im Livestream?

Auch in Sachen Online-Übertragung gibt es für die Fans freudige Nachrichten: Es gibt einen kostenlosen Live-Stream der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt Bayern gegen Gladbach in der hauseigenen Mediathek.

Auch Sky bietet einen Livestream über Sky TIcket und Sky Go an. Um die Sky-Go-App nutzen zu können, muss allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden. Auch Sky Ticket ist ein kostenpflichtiger Service des Senders.

DFB Pokal heute live im TV: Wo werden die Spiele der 2. Runde übertragen?

Neben dem Pokalspiel der Bayern in Gladbach stehen heute sieben weitere Begegnungen in der 2. Runde des DFB-Pokals an. Wer überträgt die Partien der 2. Pokalrunde heute live im Free-TV und Live Stream? Alle Infos zur Übertragung der heutigen Spiele bekommt ihr hier:

