Der DFB-Pokal geht am heutigen Dienstag, den 26.10.2021, mit der 2. Runde weiter. 16 Teams wollen heute den Einzug in die nächste Runde schaffen. Den Anfang macht der Bundesliga-Absteiger Schalke 04, der den schweren Gang zu 1860 München antreten muss. Parallel hofft der finanziell angeschlagene Regionalligist Babelsberg auf einen Pokalcoup gegen das Topteam RB Leipzig. Zudem freuen sich die Fans von Preußen Münster auf eine besondere Pokalnacht gegen Hertha BSC. Später am Abend warten u.a. mit den Begegnungen Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt, Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld und 1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV weitere spannende Partien auf die Fans.

Wo wird die 2. Runde des DFB Pokals heute live übertragen?

des übertragen? Wann finden die Pokalspiele heute statt?

statt? Werden die Partien im Free-TV übertragen?

Alle Infos zur TV-Übertragung des DFB-Pokals heute bekommt ihr hier.

DFB-Pokal heute – Anpfiff und Uhrzeit: Wann finden die Spiele heute Abend statt?

Damit ihr keine wichtige Partie verpasst, haben wir für euch alle heutigen Begegnungen im DFB-Pokal mit den jeweiligen Anstoßzeiten im Überblick:

DFB Pokal heute live im TV und Stream: Die Übertragung der Pokalspiele am 26.10.2021

Der nächste Fußball-Abend im DFB-Pokal 2021/22 steht bevor und wie immer fragen sich die Fans: Wer überträgt die Spiele heute live im TV und Stream? Ein Überblick:

TSV 1860 München – FC Schalke 04

Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr TV-Übertragung: Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 4

Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 4 Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Preußen Münster – Hertha BSC Berlin

Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr TV-Übertragung: Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 6

Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 6 Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

SV Babelsberg 03 – RB Leipzig

Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr TV-Übertragung: Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 5

Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 5 Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

TSG Hoffenheim – Holstein Kiel

Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr TV-Übertragung: Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 7

Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 7 Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Borussia Dortmund – FC Ingolstadt

Anstoß: 20:00 Uhr

20:00 Uhr TV-Übertragung: Sky Sport 3, Sport 1(free)

Sky Sport 3, Sport 1(free) Live-Stream: SkyTicket, SkyGo, Sport 1 Livestream (free)

Mainz 05 – Arminia Bielefeld

Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr TV-Übertragung: Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 5, Sky Sport 9

Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 5, Sky Sport 9 Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

VfL Osnabrück – SC Freiburg

Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr TV-Übertragung: Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 6, Sky Sport 10

Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 6, Sky Sport 10 Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

1. FC Nürnberg – Hamburger SV