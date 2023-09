Am Sonntag, den 10. September 2023, findet das Finale der Herren bei den US Open 2023 statt. Vor zwei Jahren hatte Novak Djokovic in New York die Gelegenheit, einen bedeutenden Erfolg zu erzielen. Allerdings verhinderte Daniil Medwedew seinen Eintrag in die Annalen der Tennis-Geschichte. Nun stehen die beiden erneut im Finale gegenüber. Novak Djokovic ist auf der Hut. Vor zwei Jahren musste der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten im Finale der US Open eine der schwersten Niederlagen seiner Laufbahn gegen Daniil Medwedew hinnehmen. Jetzt, auf seinem Weg zu weiteren historischen Rekorden, steht der serbische Superstar erneut vor der Herausforderung, den starken Russen zu besiegen, nachdem dieser einen beeindruckenden Halbfinalsieg über Titelverteidiger Carlos Alcaraz errungen hat. „Ich will keinesfalls, dass das wieder passiert“, sagte Djokovic vor dem Endspiel.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Finale von Daniil Medvedev gegen Novak Djokovic und die Übertragung im TV und Stream.

US Open-Finale heute: Daniil Medvedev vs. Novak Djokovic – Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 10.09.2023, findet das Finale der US Open zwischen Daniil Medvedev und dem Serben Novak Djokovic statt. Das Finale beginnt um 22:00 Uhr.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Spieler : Daniil Medvedev, Novak Djokovic

: Daniil Medvedev, Novak Djokovic Wettbewerb : US Open 2023, Finale

: US Open 2023, Finale Datum und Beginn: Sonntag, 10.09.2023, 22:00 Uhr

Daniil Medvedev bezwang im Halbfinale den Spanier Carlos Alcaraz.

© Foto: John Minchillo/dpa

Medvedev vs Djokovic live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Im Gegensatz zu den letzten Jahren werden die diesjährigen US Open in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport übertragen. Der Sportstreaming-Dienst Sportdeutschland.TV zeigt als einziger Anbieter das gesamte Turnier der Damen und Herren im Einzel. Der Streaming-Dienst hat sich vom US-Verband (USTA) die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz bis 2027 gesichert.

Das Finale heute im Livestream: So seht ihr Medvedev gegen Djokovic online

Da das Finale zwischen Medvedev und Djokovic nicht live im Free-TV läuft, gibt es dementsprechend auch keine kostenlose Übertragung eines Senders im Internet. Allerdings werden die US Open 2023 exklusiv auf Sportdeutschland.TV übertragen. Um das Streamingdienst vollumfänglich zu nutzen muss ein kostenpflichtiges Abonnement eingegangen werden. Bestimmte Livestream-Inhalte der US Open können allerdings nach einer Anmeldung auch gratis genutzt werden.

