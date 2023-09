Montagabends steht im ZDF der „Fernsehfilm der Woche“ an. Am 11. September 2023 strahlt der Sender die 21. Folge von „Unter anderen Umständen“ aus. In „Mütter und Söhne“ wurde Björn Hinrichs ermordet. Die Polizei entdeckt an der Tatwaffe die DNA des Opfers und einem seiner Mieter. Der Fall scheint gelöst zu sein. Doch Jana glaubt, dass sie den Falschen haben...

Worum es genau geht, welche Schauspieler mitwirken und wo der Film gedreht wurde, verraten wir euch hier.

„Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne“: Sendetermine und Sendezeit

Der 21. Film der „Unter Umständen“-Reihe wird im September 2023 erstmals ausgestrahlt. Er läuft am Montag, 11.09.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Mütter und Söhne“ in der Mediathek?

Wer den Krimi am Montagabend im Fernsehen verpasst, hat die Möglichkeit, ihn auch danach zu sehen. Er ist seit dem 02.09.2023 als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Worum geht es in „Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne“?

Ein Landwirt findet in der Nähe von Flensburg ein überschlagenes Auto. Der Insasse ist tot. Alles sieht nach einem Unfall aus, doch die Hinweise zeigen, dass Björn Hinrichs schon vor dem vermeintlichen Unfall ermordet wurde. Das Opfer war Verwalter eines Mietshauses. Mit einem seiner Mieter, Henning Riedel, hatte er schon seit längerer Zeit Streit. Riedel gilt als gewalttätig und ist polizeibekannt. Als die Polizei an der Tatwaffe nicht nur das Blut von Hinrichs, sondern auch die DNA von Riedel finden, scheint der Fall gelöst zu sein.

Jana Winter glaubt jedoch an Riedels Unschuld. Sie hat eine andere Verdächtige: Imogen Jepsen, Hinrichs Affäre. Sie lebt ebenfalls in einem der Mietshäuser. Ihr Sohn Lukas ist angehender Polizist und taucht auffallend oft bei den Ermittlungen auf. Jana forscht weiter, denn eigentlich hat Imogen ein Alibi für die Tatzeit. Jetzt wird der Polizistin jedoch klar, dass Lukas den Wirt von Imogens Stammkneipe dazu gebracht hat, der Polizei ein altes Überwachungsvideo zu schicken. Plötzlich erwischt Jana ihren eigenen Sohn Leo dabei, wie er die streng geheimen Ermittlungsunterlagen durchsucht.

Lukas Jepsen (Tom Gronau) taucht während der Ermittlungen häufig bei der Polizei auf. Will er etwas verbergen?

© Foto: ZDF/Georges Pauly

Die Besetzung von „Mütter und Söhne“ im Überblick

Natalie Wörner schlüpft wie üblich in die Rolle der Kommissarin Jana Winter und bekommt dieses Mal sogar Beistand von der eigenen Familie: Jacob Lee Seeliger ist gleichzeitig der Filmsohn und der echte Sohn der Schauspielerin.

Hier seht ihr die Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Jana Winter – Natalia Wörner

Arne Brauner – Martin Brambach

Matthias Hamm – Ralph Herforth

Alwa Sörensen – Lisa Werlinder

Leo Winter – Jacob Lee Seeliger

Lukas Jepsen – Tom Gronau

lmogen Jepsen – lsabella Bartdorff

Henning Riedel – Matthias Reichwald

Olena Myschkov – Julia Goldberg

Verena Hinrichs – Dagmar Leesch

Finja Jepsen – Miriam Morgenstern

Jens Ohlsen – Rolf Becker

Maria Flores – lryna Poplavska

Jan Poulsen – Tim Porath

Claas Meckmann – Helge Gutbrod

Timo Störksen – Marten Baum

Björn Hinrichs – Tom Jester

Wann und wo wurde „Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne“ gedreht?

Als Drehorte des 21. Teils dienten die Städte Hamburg und Flensburg. Aber auch Orte in der Umgebung wurden für den Dreh genutzt. Gefilmt wurde vom 25.10.2022 bis zum 24.11.2022.

Die Reihenfolge der „Unter anderen Umständen“-Filme im Überblick

Bei „Mütter und Söhne“ handelt es sich um den neuesten Teil der „Unter anderen Umständen“-Krimis. Insgesamt gibt es aktuell 21 Filme.

Die Filme in ihrer Reihenfolge: